Конгрессмены США от обеих партий призвали Пентагон передать Украине ATACMS

Группа конгрессменов от обеих партий обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты дальнобойные ATACMS дальностью выстрела 300 км.

Призыв предоставить Украине ATACMS

Об этом сообщает народный депутат Украины Егор Чернев из комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, опубликовавший копию заявления конгрессменов.

В заявлении конгрессмены призывают передать Киеву ракеты ATACMS, а также просят главу Пентагона помочь решить проблему нехватки боеприпасов для Украины и дать детальное объяснение причин, если есть препятствия для немедленного выполнения этих запросов или их рассмотрения.

Заявление подписали члены Палаты представителей Майкл Тернер, Джеральд Коннолли, Бретт Гатри, Линда Санчез, Нил Данн, Брендан Бойл, Энн Вагнер, Рик Ларсен, Брайан Фицпатрик, Дональд Норкросс и Рич Маккормик.

Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал – попытаемся его обеспечить, – отметил нардеп Чернев. Поделиться

Он добавил, что в прошлый раз именно так сработала схема с танками Leopard после анонса передачи Украине американских танков Abrams.

Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно, - добавил депутат. Поделиться

ATACMS для Украины

Во время пресс-конференции 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позитивно настроен по поводу возможной поставки дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.

Действительно, мы очень долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию Владимир Зеленский президент Украины

Он уточнил, что речь идет о получении ATACMS дальности 300 км.

В феврале телеканал NBC News со ссылкой на чиновников США передавал, что в администрации Джо Байдена работают над предоставлением Украине ракет большой дальности ATACMS.

Напомним, что в конце 2022 Украина получила ATACMS старой модификации и средней дальности на 165 км.