Помощь Украине. Известны результаты встречи Байдена с руководством Конгресса

Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.

В Белом Доме подытожили результаты встречи

В Белом Доме отчитались о ходе встречи президента Джо Байдена и вице-президента Харриса с руководством Конгресса по государственному финансированию и двухпартийному приложению к национальной безопасности, где, в частности, речь идет о предоставлении финансирования для Украины.

Президент (Джо Байден – ред.) подчеркнул настоятельную необходимость, чтобы Конгресс продолжал поддерживать Украину, поскольку она ежедневно защищается от жестокого вторжения России. Он рассказал о том, как Украина потеряла позиции на поле боя в последние недели и вынуждена сокращать боеприпасы и запасы из-за бездействия Конгресса, – говорится в сообщении Поделиться

Байден подчеркнул важность двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, принятого Сенатом благодаря при поддержке обеих партий и принятого в Палате представителей, если его вынесут на голосование.

Он четко дал понять, что кроме вооружения Украины и инвестирования в американскую оборонно-промышленную базу законопроект поможет Израилю защитить себя от ХАМАСа и предоставит больше гуманитарной помощи тем, кто пострадал от конфликтов во всем мире, включая палестинских гражданских, переживающих ужасные гуманитарные условия.

Президент также четко дал понять, что Конгресс должен принять быстрые меры, чтобы финансировать правительство и предотвратить блокирование его работы.

Закрытие неприемлемо и нанесет ненужный ущерб трудолюбивым семьям, нашей экономике и национальной безопасности..– подчеркнул Президент. Поделиться

Байден подчеркнул, что единственный путь вперед – это законопроекты о двухпартийном финансировании, обеспечивающие интересы американского народа и не содержащие какой-либо крайней политики.