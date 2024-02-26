Байден встретится со спикером Палаты представителей ради помощи Украине

Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы ускорить выделение Украине пакета финансовой помощи.
Что известно о встрече Байдена с лидерами Конгресса
Отмечается, что Байден обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства.
По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.
Он также отметил, что в Белом доме считают, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть также поддержана в Палате представителей, если Джонсон поставит ее на голосование.
Что известно о законопроекте о помощи Украине
13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.
Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов – Израиля и 4,83 миллиарда – поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.
Он также предоставит 9,15 миллиарда долларов гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, Украине и других зонах конфликта в мире.
Для окончательного одобрения за законопроект должен проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.
16 февраля Палата представителей Соединенных Штатов ушла на перерыв без голосования за пакет финансирования помощи Украине.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-