Байден встретится со спикером Палаты представителей ради помощи Украине

Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы ускорить выделение Украине пакета финансовой помощи.

Что известно о встрече Байдена с лидерами Конгресса

Отмечается, что Байден обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства.

По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

Мы должны вывести эти деньги за дверь, — заявил ранее в эфире Fox News советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Поделиться

Он также отметил, что в Белом доме считают, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть также поддержана в Палате представителей, если Джонсон поставит ее на голосование.

Что известно о законопроекте о помощи Украине

13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов – Израиля и 4,83 миллиарда – поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предоставит 9,15 миллиарда долларов гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, Украине и других зонах конфликта в мире.

Для окончательного одобрения за законопроект должен проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.

16 февраля Палата представителей Соединенных Штатов ушла на перерыв без голосования за пакет финансирования помощи Украине.