Байден зустрінеться зі спікером Палати представників заради допомоги Україні
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Байден зустрінеться зі спікером Палати представників заради допомоги Україні

Байден
Джерело:  Bloomberg

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи речника Палати представників Майка Джонсона, щоб прискорити виділення Україні пакету фінансової допомоги.

Що відомо про зустріч Байдена з лідерами Конгресу

Зазначається, що Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного доповнення з національної безпеки та збереження відкритості уряду.

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Ми маємо вивести ці гроші за двері, — заявив раніше в ефірі Fox News радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Він також зазначив, що у Білому домі вважають, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути також підтримана у Палаті представників, якщо Джонсон поставить її на голосування.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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