Допомога Україні. Відомі результати зустрічі Байдена з керівництвом Конгресу
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Допомога Україні. Відомі результати зустрічі Байдена з керівництвом Конгресу

байден
Джерело:  Прес-служба Білого дому

Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.

У Білому Домі підсумували результати зустрічі

У Білому Домі відзвітували про перебіг зустрічі президента Джо Байдена та віце-президента Харріса з керівництвом Конгресу щодо державного фінансування та двопартійного додатка до національної безпеки, де зокрема йдеться про надання фінансування для України.

Президент (Джо Байден – ред.) наголосив на нагальній потребі, щоб Конгрес продовжував підтримувати Україну, оскільки вона щодня захищається від жорстокого вторгнення росії. Він розповів про те, як Україна втратила позиції на полі бою останніми тижнями і змушена скорочувати боєприпаси та запаси через бездіяльність Конгресу, – йдеться в повідомленні

Байден підкреслив важливість двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, що був прийнятий Сенатом завдяки за підтримки обох партій і буде прийнятий у Палаті представників, якщо його винесуть на голосування.

Він чітко дав зрозуміти, що окрім озброєння України та інвестування в американську оборонно-промислову базу, законопроект допоможе Ізраїлю захистити себе від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від конфліктів у всьому світі, включаючи палестинських цивільних, які переживають жахливі гуманітарні умови.

Президент також чітко дав зрозуміти, що Конгрес повинен вжити швидких заходів, щоб фінансувати уряд і запобігти блокуванню його роботи.

Закриття є неприйнятним і завдасть непотрібної шкоди працьовитим родинам, нашій економіці та національній безпеці..– наголосив Президент.

Байден підкреслив, що єдиний шлях вперед — це законопроекти про двопартійне фінансування, що забезпечують інтереси американського народу і не містять будь-якої крайньої політики.

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