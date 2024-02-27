Допомога Україні. Відомі результати зустрічі Байдена з керівництвом Конгресу

Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.
У Білому Домі підсумували результати зустрічі
У Білому Домі відзвітували про перебіг зустрічі президента Джо Байдена та віце-президента Харріса з керівництвом Конгресу щодо державного фінансування та двопартійного додатка до національної безпеки, де зокрема йдеться про надання фінансування для України.
Байден підкреслив важливість двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, що був прийнятий Сенатом завдяки за підтримки обох партій і буде прийнятий у Палаті представників, якщо його винесуть на голосування.
Він чітко дав зрозуміти, що окрім озброєння України та інвестування в американську оборонно-промислову базу, законопроект допоможе Ізраїлю захистити себе від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від конфліктів у всьому світі, включаючи палестинських цивільних, які переживають жахливі гуманітарні умови.
Президент також чітко дав зрозуміти, що Конгрес повинен вжити швидких заходів, щоб фінансувати уряд і запобігти блокуванню його роботи.
Байден підкреслив, що єдиний шлях вперед — це законопроекти про двопартійне фінансування, що забезпечують інтереси американського народу і не містять будь-якої крайньої політики.
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