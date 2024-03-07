У Конгресі США знайшли спосіб розглянути допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Вже цього тижня в Конгресі США може розпочатися збір підписів за те, щоб поставити на голосування в Палаті представників законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам в обхід спікера Майка Джонсона.

Збір підписів для розгляду законопроєкту про допомогу Україні

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік 6 березня під час пресбрифінгу в Капітолії заявив, що це може відбутися, якщо спікер Джонсон до того часу не винесе законороєкт на розгляд.

Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Поширити

Він зазначив, що працює з офісом Джонсона, щоб законопроєкт потрапив до Палат представників через регулярні канали.

Однак, якщо спікер відмовиться виконати вимоги, прихильники законопроєкту вже в п’ятницю цього тижня почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера.

Фіцпатрік підкреслив, що "дуже впевнений", що петиція може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

Затримка допомоги Україні від США

13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню — на 93 млрд доларів.

Україні передбачено виділити 60 млрд доларів, Ізраїлю — 14 млрд, 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

9,15 млрд передбачається для гуманітарної допомоги для цивільних у Газі, Західному березі, Україні.

Щоб пакет був схвалений, за нього має проголосувати Палата представників, однак спікер Джонсон заявляє, що нагальнішим для США є питання охорони південного кордону і не ставить на голосування пакет допомоги союзникам.

Після ухвалення законопроєкту його має підписати президент Джо Байден.