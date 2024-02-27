Байден скликає лідерів Конгресу для обговорення допомоги Україні
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Байден скликає лідерів Конгресу для обговорення допомоги Україні

Байден
Джерело:  The Washington Post

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу у вівторок, 27 лютого. Вони мають обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду.

Байден скликає лідерів Конгресу для обговорення допомоги Україні

За даними видання, Байден запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів в Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Вони мають обговорити терміновість ухвалення пакету допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Окрім цього вони мають обговорити законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня.

Варто нагадати, що 1 березня у США закінчується фінансування для департаментів транспорту, ЖКГ та містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів, а вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу.

Блокування допомоги від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Однак для набуття чинності цей законопроєкт повинна затвердити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти ініціативи. Президент Джо Байден закликав Палату представників затвердити законопроєкт.

Проте Палата представників США оголосила про перерву до 28 лютого, тим самим затримавши процес надання допомоги для України.

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