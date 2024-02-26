Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні снайперське спорядження — NYT

Співробітник Сенату США Кайл Паркер неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тис дол. Тепер він перебуває під слідством.

Що відомо про неофіційну передачу снарядів Україні від радника Сенату США

Високопоставлений співробітник Сенату США перебуває під слідством у Конгресі у зв'язку з його частими поїздками в зони бойових дій в Україні та наданням, за його словами, снайперського спорядження на суму 30 тисяч доларів для її військових.

Україно, я сумую за тобою 💛💙 pic.twitter.com/V9iqNf8Qup — Kyle Parker 🏴‍☠️ (@kyleparkernet) May 5, 2023

Кайл Паркер є старшим радником Сенату в Комісії США з безпеки та співробітництва в Європі, відомій як Гельсінкська комісія. Комісія очолюється членами Конгресу і укомплектована помічниками членів Конгресу. Вона впливає на питання демократії та безпеки й активно підтримує Україну.

У конфіденційній доповіді директора і головного юрисконсульта комісії йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом. У ній ідеться про те, що Паркер їздив на передову України в камуфляжі та з українськими військовими відзнаками і найняв українського чиновника для стипендії уряду США, незважаючи на заперечення чиновників Конгресу з етики та безпеки.

Крім того, у доповіді йшлося про можливість того, що він "свідомо чи мимоволі став мішенню та об'єктом використання з боку іноземної розвідки", і наводилися незазначені "контррозвідувальні запитання", які мають бути передані до ФБР.

Представник містера Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став об'єктом "кампанії відплати" за звинувачення в неправомірних діях проти авторів доповіді.

Що відомо про затримку допомоги США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів. Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. У свою чергу, президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроект.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.