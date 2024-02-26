Сотрудник Сената США неофициально передал Украине снайперское снаряжение

Сотрудник Сената США Кайл Паркер неофициально передал в Украину снайперское снаряжение на 30 тыс. дол. Теперь он находится под следствием.

Что известно о неофициальной передаче снарядов Украине от советника Сената США

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в Конгрессе в связи с его частыми поездками в зоны боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов для военных.

Україно, я сумую за тобою 💛💙 pic.twitter.com/V9iqNf8Qup — Kyle Parker 🏴‍☠️ (@kyleparkernet) May 5, 2023

Кайл Паркер является старшим советником Сената в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками членов Конгресса. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

В конфиденциальном докладе директора и главного юрисконсульта комиссии говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В ней говорится, что Паркер ездил на передовую Украину в камуфляже и с украинскими военными отличиями и нанял украинского чиновника для стипендии правительства США, несмотря на отрицание чиновников Конгресса по этике и безопасности.

Кроме того, в докладе говорилось о возможности того, что он "сознательно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки", и приводились неупомянутые "контрразведочные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР.

Представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинение в неправомерных действиях против авторов доклада.

Что известно о задержке помощи США

13 февраля Сенат США принял законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов. Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.