Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер виступив із різким попередженням про необхідність надання Україні додаткової допомоги та пообіцяв не «покидати» її.

Чак Шумер зробив заяву після повернення з України

Після повернення з поїздки до України, Шумер сказав, що цей рік є «вирішальним моментом у світовій історії», додавши, що програш України Росії також матиме «руйнівні наслідки для США».

Це поворотний момент, точка перелому щодо здатності Сполучених Штатів представити себе — наші сильні сторони, наші сили, наші здібності — у світі. Коли ми приїхали туди, ми сказали українському народу: Америка вас не покине. Чак Шумер Лідер більшості в Сенаті США

Лідер Сенату торкнувся деяких ключових сфер, у яких Україні потрібні додаткові постачання, зазначивши, що їм потрібно більше артилерійських снарядів, більше зброї для зриву російської логістики та більше ППО.

Шумер навів кілька прикладів того, як Україні важко вести війну, зокрема те, що він зустрів українського оператора безпілотника, який зміг ідентифікувати російську артилерію, але більше не мав боєприпасів, щоб її знищити.

Шумер також сказав, що російські сили можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

Росіяни можуть відійти далі, вдарити по українцях, а українці не можуть вдарити їм у відповідь, — сказав він. Поширити

Допомога США Україні застрягла в Палаті представників

На спікера Палати представників США Майка Джонсона зростає тиск, щоб він виніс допомогу Україні на голосування.

Раніше Сенат ухвалив пакет, який передбачає надання допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів.

Поки що Джонсон опирався закликам зробити це.

25 лютого президент Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловили впевненість, що Конгрес США погодиться надіслати країні більше допомоги, навіть якщо це питання залишається там у глухому куті.