Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с резким предупреждением о необходимости предоставления Украине дополнительной помощи и пообещал не покидать ее.

Чак Шумер сделал заявление по возвращении из Украины

После возвращения из поездки в Украину, Шумер сказал, что этот год является «решающим моментом в мировой истории», добавив, что проигрыш Украины России также будет иметь «разрушительные последствия для США».

Это поворотный момент, точка перелома относительно способности Соединенных Штатов представить себя — наши сильные стороны, наши силы, наши способности — в мире. Когда мы приехали туда, мы сказали украинскому народу: Америка вас не покинет. Чак Шумер Лидер большинства в Сенате США

Лидер Сената затронул некоторые ключевые сферы, в которых Украине нужны дополнительные поставки, отметив, что им нужно больше артиллерийских снарядов, больше оружия для срыва российской логистики и больше ПВО.

Шумер привел несколько примеров того, как Украине тяжело вести войну, в частности, что он встретил украинского оператора беспилотника, который смог идентифицировать российскую артиллерию, но больше не имел боеприпасов, чтобы ее уничтожить.

Шумер также сказал, что российские силы могут вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

Россияне могут отойти дальше, ударить по украинцам, а украинцы не могут ударить им в ответ, — сказал он. Поделиться

Помощь США Украине застряла в Палате представителей

На спикера Палаты представителей США Майка Джонсона увеличивается давление, чтобы он вынес помощь Украине на голосование.

Ранее Сенат принял пакет, предусматривающий предоставление помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов.

Пока что Джонсон сопротивлялся призывам сделать это.

25 февраля президент Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль выразили уверенность, что Конгресс США согласится направить стране больше помощи, даже если этот вопрос остается там в тупике.