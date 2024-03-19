Помощь Украине. Республиканцы в Конгрессе США рассматривают новую идею

Предоставление помощи Украине от США в кредит: что известно

Эта идея в последнее время активно обсуждается в Конгрессе США.

Об этом сообщает Politico .

Идея циркулирует уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа о том, что всю иностранную помощь США, не только Украине, должны оказывать взаймы, а не напрямую. Поделиться

Также издание пишет, что вариант с кредитом всерьез воспринимается и в Палате представителей, где голосование за помощь Украине застопорилось на несколько месяцев.

Некоторые республиканцы подхватили эту идею и предложили ее спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Спикер, по словам людей, знакомых с переговорами, посоветовал им составить предложение, проверить почву вместе со своими коллегами из Республиканской партии. А потом, если конференция одобрит, приступить к реализации.

Есть надежда, что вариант кредита может стать жизнеспособной альтернативой для республиканцев, уже несколько месяцев запутывающихся в этом вопросе.

Во время дебатов сторонники оборонной политики, решившие не позволить диктатору Владимиру Путину победить Украину, столкнулись с консерваторами-трампистами, отвергающими идею отправки денег Украине, когда граница с США все еще "находится в руинах", а госдолг превышает 34 трлн долл.

Члены Республиканской партии думают о структурировании кредитного соглашения, пишет издание.

Дебаты в Конгрессе США о помощи Украине

Ранее президент Джо Байден пригласил для Украины 60 млрд долл, хотя большая часть этих денег будет возвращена обратно в американскую оборонно-промышленную базу. Оружие в конечном счете будет отправлено в Украину, но деньги поддержат американские рабочие места и нарастят потенциал американского арсенала.

А около 12 млрд долл пойдут непосредственно в Украину.

Республиканцы утверждают, что если взять эту сумму и превратить ее в своеобразный беспроцентный кредит, то это не только позволит получить необходимую помощь на передовой, но и успокоит Трампа и порадует электорат Республиканской партии.

Politico пишет, что некоторые республиканцы находятся в контакте с окружением Трампа, чтобы посмотреть, смогут ли они добиться от бывшего президента одобрения этой идеи.

Если так, республиканцы могли бы попытаться назвать этот пакет беспроигрышным: поддержка американской оборонной промышленности и новый прецедент предоставления иностранной помощи в виде кредита, а не подарка, как того требует их вероятный кандидат. Поделиться

Однако неясно, поддержат ли этот план члены Демократической партии США. Ведь раньше часть из них возражали против идеи предоставления помощи Украине в виде кредита.

А лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на прошлой неделе отнесся с пренебрежением этой идеей, предположив, что принятие законопроекта Палаты представителей и получение помощи займет слишком много времени. Однако все-таки республиканцы полагают, что в конечном счете демократы согласятся на этот вариант.

Помощь Украине от США

В США уже несколько месяцев не могут предоставить финансирование новой помощи Украине. Соответствующий законопроект "застрял" в Конгрессе.

Недавно Сенат США поддержал выделение в помощь Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долл. Из них более 60 млрд долл предусмотрено для Украины.

Для того чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам в защиту границ от мигрантов.

При этом республиканцы Палаты начали разрабатывать собственный законопроект о помощи Украине. Он предполагает выделение части невоенной помощи в форме кредита. Поделиться

Также вчера сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сейчас ищет варианты, как обеспечить принятие Конгрессом нового пакета американской помощи Украине. Вариантом может быть предоставление пособия в виде беспроцентного кредита, а не в форме гранта, как это было раньше.