В США заявили о завершении согласования бюджета. На очереди пакет помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В США заявили о завершении согласования бюджета. На очереди пакет помощи Украине

сша
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Источник:  Голос Америки

Приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства США на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то в пакет помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время.

В США пообещали не затягивать с помощью Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает приоритетной задачей Конгресса одобрение бюджета правительства на 2024 год в размере 1,2 триллиона долл., ведь в полночь 22 марта закончится временное финансирование ряда ключевых правительственных учреждений.

В то же время, Джонсон пообещал, что после бюджетного вопроса Палата обратит внимание на законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

По словам спикера, бюджет уже на финишной прямой. Осталось проголосовать за него.

Пока текст законопроекта о бюджете не обнародован, хотя это планировали сделать еще накануне. Пакет, который, как ожидается, будет принят, станет завершением работы Конгресса США над законопроектами о расходах на год — почти через шесть месяцев после начала финансового года, — заявил Джонсон.

Бюджет разбили на два пакета, второй из которых больше и включает около 886 миллиардов долл. на оборону, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект также предусматривает финансирование министерства внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб, труда и т.д.

Помощь США для Украины

Военная помощь США для Украины иссякла еще в конце 2023 года. В октябре прошлого года Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение 106 млрд долл., из которых более 61 миллиарда долларов предусматривается для Украины, в основном для закупки оружия у США. Остальные средства из пакета предусматривались для Израиля, помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, гуманитарных мероприятий в секторе Газа и т.д.

Впрочем, запрос не одобрили из-за политических споров. Тогда представители Конгресса и Белого дома начали работать над текстом законопроекта, который, в частности, должен содержать требование республиканцев об усилении безопасности границ США, чтобы остановить миграцию из Мексики. Уже 7 февраля он не набрал нужных 60 голосов в Сенате.

Впоследствии появился альтернативный законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,34 млрд долл., из которых 61 млрд долл. — для Украины. За него 13 февраля проголосовал Сенат США. Обе палаты Конгресса США (Сенат и Палата представителей) должны одобрить закон, прежде чем президент Джо Байден сможет его подписать. Тем не менее, Палата представителей США объявила перерыв в работе, не проголосовав за помощь Украине .

12 марта 2024 США объявили о пакете помощи Украине на 300 млн дол. Это первый пакет поддержки США с 27 декабря 2023 года — тогда Штаты передали 250 млн долл..

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