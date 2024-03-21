США підтримали ініціативу щодо випуску облігацій на суму в 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.

Що відомо про новий план з допомоги Україні за рахунок заморожених активів РФ

Журналісти видання зазначають, план передбачає об'єднання 280 млрд доларів активів центробанку РФ, які було заморожено країнами G7 та ЄС.

Понад дві третини заморожених активів Росії заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 млрд доларів чистого прибутку на рік.

Зазначається, що доходи від розміщення облігацій майже дорівнюють 60 мільярдам доларів американської допомоги, яка все ще перебуває під питанням через затримку республіканцями у Палаті представників.

Автори публікації підкреслюють, що західні партнери відчайдушно шукають кошти для фінансування допомоги Україні у критичний момент в розв’язаній РФ злочинній війні.

Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі в четвер обговорять, як використовувати прибуток від заморожених російських активів, щоб допомогти Україні.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі обговорення перебуває лише на початковому етапі.

Деякі країни "Великої сімки", включно з Німеччиною і Францією, висловили обережність з приводу нової ідеї.

Ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і відразу конфіскувати активи, — підкреслюють автори публікації. Поширити

Журналісти нагадують, що спочатку країни G7 обіцяли, що російські активи залишатимуться замороженими доти, поки Росія не відшкодує Україні завдані збитки.

Протягом кількох останніх місяців західні партнери обговорювали кілька варіантів використання заморожених активів.

Серед іншого пропонувалось використання коштів від заморожених активів у якості застави для залучення боргу або видачі гарантій проти заморожених коштів.

Однак серед західних країн існують розбіжності щодо питання використання заморожених активів РФ.

Країни побоюються, що можуть зіткнутися з юридичними проблемами, поставити під загрозу стабільність євро і зіткнутися з відповідними заходами з боку РФ.

Що пропонують США

Наразі лідери ЄС наближаються до угоди про використання доходів від заблокованих активів для фінансування військових потреб України.

Згідно з планами, представленими цього тижня, основна частина непередбачених прибутків, які в основному зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, буде переведена в Європейський фонд миру.

Цей механізм використовується насамперед для відшкодування урядам військових закупівель, що спрямовуються в Україну.