Стало відомо, коли Україна може отримати перший транш від заморожених активів РФ

Європейський Союз планує виділити Україні 2-3 млрд євро з прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів, вже влітку цього року.

Коли Україна може отримати перший транш від заморожених активів РФ

Зазначається, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію пов'язаних із санкціями прибутків, перший транш грошей може бути виділений вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення держав-членів.

Очікується, що пропозиція буде зроблена до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала спрямувати кошти на військову підтримку, а не на післявоєнну відбудову, як це передбачалося спочатку, що викликало суперечки в деяких столицях.

Повідомляється, що цього року Україна отримає від 2 до 3 млрд євро, залежно від відсоткових ставок. За словами чиновників ЄС, загальний прибуток, отриманий від Euroclear, може сягнути 20 млрд євро до 2027 року.

Водночас плани ЄС не будуть застосовуватися заднім числом, і вже накопичені майже 4 мільярди євро прибутків будуть збережені Euroclear, в основному для покриття судових витрат від судових процесів з Росією.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше 288 млрд дол, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.