У Росії вже визначились із брокером, який керуватиме процесом обміну замороженими активами між російськими та іноземними інвесторами.

Що відомо про наміри Кремля провести обмін замороженими активами

Зокрема, заявки від російських інвесторів збиратиме ТОВ "Інвестиційна палата", воронезький брокер, на якого не накладено західні санкції.

Зазначається, що обмін стосується компаній, які хочуть продати власні акції за кордоном.

Вони мають отримати кошти від нерезидентів, що перебувають на так званих рахунках типу "С" в Росії.

Очікується, що угоди будуть укладені до 29 липня.

Зазначається, що мова йде виключно про цінні папери, зареєстровані у Національному розрахунковому депозитарії Росії.

Максимальний ліміт кожної угоди складає 100 тис рублів чи 1,1 тис доларів.

Скільки коштів іноземних інвесторів заблоковано на рахунках в РФ

Журналісти видання зазначають, що на рахунках в Росії заблоковано кошти іноземних інвесторів, сума яких станом на початок листопада 2022 року складада понад 280 млрд рублів.

При цьому Центробанк РФ не розкриває точну суму заморожених активів.

Російські ЗМІ в червні минулого року заявляли, що до кінця 2022 сума заморожених іноземних активів на російських рахунках мала збільшитись до майже 600 млрд рублів.

У грудні Банк Росії створив механізм, який дозволяє російським інвесторам продавати заморожені іноземні цінні папери нерезидентам, використовуючи гроші з їхніх коррахунків, відповідно до указу кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Російська інвестиційна компанія "Фінам" оцінює вартість активів, які можуть бути обміняні, у 80-100 млрд рублів, а кількість інвесторів, які чекають на можливість обміняти свої заблоковані активи, десятками тисяч.

"Інвестиційна палата" заявила, що потім об'єднає цінні папери і розділить їх на лоти зі схожим складом і вартістю, після чого до 5 липня буде збирати заявки від іноземних інвесторів на обмін акцій на їхні гроші, що застрягли в Росії.

Активи, які не будуть продані, будуть повернуті їхнім російським власникам, а невикористані кошти нерезидентів залишаться на їхніх рахунках "С" в Росії.