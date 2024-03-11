В России уже определились с брокером, управляющим процессом обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами.

Что известно о намерениях Кремля провести обмен замороженными активами

В частности, заявки от российских инвесторов будет собирать ООО "Инвестиционная палата", воронежский брокер, на который не наложены западные санкции.

Отмечается, что обмен касается компаний, желающих продать собственные акции за рубежом.

Они должны получить денежные средства от нерезидентов, находящихся на так называемых счетах типа "С" в России.

Ожидается, что сделки будут заключены до 29 июля.

Отмечается, что речь идет исключительно о ценных бумагах, зарегистрированных в Национальном расчетном депозитарии России.

Максимальный лимит каждой сделки составляет 100 тыс. рублей или 1,1 тыс. долларов.

Сколько средств иностранных инвесторов заблокировано на счетах в РФ

Журналисты издания отмечают, что на счетах в России заблокированы средства иностранных инвесторов, сумма которых по состоянию на начало ноября 2022 года составляет более 280 млрд рублей.

При этом Центробанк РФ не раскрывает точную сумму замороженных активов.

Российские СМИ в июне прошлого года заявляли, что к концу 2022 г. сумма замороженных иностранных активов на российских счетах должна была увеличиться до почти 600 млрд рублей.

В декабре Банк России создал механизм, позволяющий российским инвесторам продавать замороженные иностранные ценные бумаги нерезидентам, используя деньги с их корсчетов, согласно указу кремлевского диктатора Владимира Путина.

Российская инвестиционная компания "Финам" оценивает стоимость активов, которые могут быть обменены, в 80-100 млрд рублей, а количество инвесторов, ожидающих возможность обменять свои заблокированные активы, десятками тысяч.

"Инвестиционная палата" заявила, что затем объединит ценные бумаги и разделит их на лоты с похожим составом и стоимостью, после чего до 5 июля будет собирать заявки от иностранных инвесторов на обмен акций на застрявшие в России их деньги.

Не проданные активы будут возвращены их российским владельцам, а неиспользованные средства нерезидентов останутся на их счетах "С" в России.