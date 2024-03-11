В ЕС назвали условие использования активов РФ для закупки оружия Украине

Доходы от замороженных российских активов в ЕС будут использованы для покупки оружия для Украины. Решение всех 27 членов блока должно быть принято единогласно.

Смогут ли ЕС использовать активы РФ для закупки оружия Украине

Если государства-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению верховного представителя), мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности, — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам. и политики безопасности Жозеп Боррель. Поделиться

По его словам, до сих пор рассматривалась возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины.

Однако сейчас главным вопросом в Украине является не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений, — заявил глава дипломатии ЕС. Поделиться

Он добавил, что если государства-члены согласятся, то было бы смысла использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.

В более долгосрочной перспективе мы могли бы использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы, — констатировал Боррель. Поделиться

Использование российских активов

Напомним, в конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пора начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы около 300 млрд евро. Львиная доля активов — по сути ценных бумаг, инвестированных российским центробанком — заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, который получил от этих активов 3,25 млрд евро прибыли.