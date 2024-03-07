Почему мир должен передать Украине замороженные активы РФ. Экспертный анализ заявлений гауляйтера Балицкого

Коллаборанта Евгения Балицкого РФ назначила гауляйтером оккупированной части Запорожской области уже в мае 2022 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал работать на оккупантов. В недавнем интервью Балицкий открыто признался, что российские оккупационные власти проводили принудительное выселение украинцев, конфискацию их имущества, также применяли более "жесткие" методы борьбы с несогласными.
Ранее Балицкий заявлял, что Россия должна захватить страны Балтии, Финляндию и Польшу, потому что там живут “подданные Российской империи”.
Редакция online.ua провела исследование через оценки ведущих международных и украинских юристов и экспертов, почему признание Балицкого является свидетельством незаконного присвоения имущества российскими оккупантами и основой для передачи Украине замороженных активов РФ.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), заявления Балицкого о незаконном выселении украинских граждан, критикующих российскую оккупацию, свидетельствуют о том, что эти действия направлены на русификацию и конфискацию имущества населения в оккупированной части Украины путем принуждения и страха.
Желание Балицкого открыто обсуждать — и даже защищать — незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в обнародованном интервью подчеркивает, насколько российские власти поддерживают и продвигают такую политику.
Незаконное выселение и конфискация имущества Россией
В интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти "выселили большое количество семей".
Британский юрист и глава международной кампании Payback4Ukraine доктор Джейсон МакКью подчеркивает, что вопиющее подтверждение Балицким того, что было столь очевидным для остального мира, — политики России, направленной на искоренение украинской культуры и украинцев с их собственных земель, — подчеркивает, что российское правительство не уважает международное право и не намерено возвращаться к международной системе, основанной на верховенстве права.
Гауляйтер Балицкий в интервью оправдывает такие действия, которые, как отмечает ISW, являются военными преступлениями, нагло утверждая, что насильственная депортация украинских семей была осуществлена для их собственной выгоды.
Украинский журналист Денис Казанский подчеркивает, что открытое признание россиянами того, что украинцев, не желающих быть в России, принудительно выселяют, является методом нацистов во время Второй мировой войны.
Балицкий засвидетельствовал пытки и казни в отношении гражданских украинцев
Гауляйтер Балицкий также заявил, что российским оккупационным властям пришлось принимать «чрезвычайно жесткие решения» — это возможный намек на то, что российские оккупационные войска проводят расстрелы граждан Украины.
Народный депутат Инна Совсун подчеркивает, что Балицкий открыто заявляет, что выступавших против оккупации людей депортируют, кроме того, он также намекает на расстрелы украинских жителей Мелитополя.
Ставленик России также добавил, что людей в оккупации проверяла так называемая “государственная служба безопасности”, которую в оккупации создала ФСБ. Они выискивали тех, кто так или иначе связан с украинскими властями или войском. К таким людям часто применяли пытки.
Коллаборант подтвердил, что оккупационные власти РФ «дали возможность уехать», но выселили некоторые семьи силой.
Экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2014—2021), основатель фонда SaveUkraine Николай Кулеба отмечает, что интервью Балицкого можно считать важным для ищущих доказательства геноцида украинского народа и потенциальных нарушений международного права, таких как Женевские конвенции.
Активный противник путинского режима и войны в Украине Гарри Каспаров отмечает, что Балицкий хвастается военными преступлениями, которые кремлевские слуги на Западе до сих пор пытаются опровергать.
Принудительная паспортизация украинцев
Еще одним преступлением оккупантов является принудительная паспортизация украинских граждан. Однако, по данным Центра национального сопротивления, по состоянию на июнь 2023 года, планы паспортизации, в частности в Запорожской области, выполнять не удавалось.
До 1 января 2024 года, по данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты планировали завершить паспортизацию.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отмечает, что принудительная паспортизация нарушает нормы международного права и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
Россияне используют различные методы принуждения к получению российского паспорта, в том числе отказ в принятии на работу и медицинских услугах.
29 февраля 2024 года Балицкий издал новый так называемый "указ", которым запрещается принимать на работу в определенные сферы иностранных граждан, к которым причислили и граждан Украины, отказавшихся оформлять российские паспорта.
В другом интервью Балицкий заявил, что с начала 2024 года в оккупированной Запорожской области будут отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту.
Почему конфискация замороженных активов РФ законна
В мире заморожено около 300 млрд евро, которые так или иначе связаны с Россией. Наибольшая доля из них — 260 млрд евро — это суверенные активы РФ в Евросоюзе и странах Большой семерки.
210 млрд евро находятся в финансовых учреждениях Euroclear и Clearstream в Бельгии и Люксембурге.
Доктор Джейсон МакКью отмечает, что ныне идея изменилась из длительного процесса конфискации для украинских репараций до немедленной конфискации для украинских военных усилий.
В международных заявлениях о целевом назначении таких активов смещается акцент от общего "для Украины" к "помощи в победе в войне" (оборона), гуманитарных усилий и репараций.
Однако нужно руководить своими ожиданиями, ведь если все попавшие под санкции российские активы будут конфискованы на военное время и для государственных нужд, что останется для финансирования репараций населению?
По мнению МакКью, лучше бы способствовало интересам войны, если бы часть конфискованных активов просто направлялась на репарации для населения.
Политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя заявления Балицкого о конфискации имущества на оккупированных территориях, говорит, что интеллектуальные способности коллаборантов Кремля могут служить хорошую службу Украине.
Не первое признание Евгения Балицкого для Гааги
Стоит напомнить, что Балицкий не в первый раз дает интервью, в которых публично признается в военных преступлениях российских оккупантов.
В октябре 2023 гауляйтер Запорожской области с гордостью рассказал, как Россия забирает у местных фермеров зерновые элеваторы и землю, которые передают оккупантам.
Как отмечает журналист Денис Казанский, среди таких "отжатых" предприятий есть "Бердянские жатки" и "Азмол", принадлежащие соратнику Медведчука, депутату ОПЗЖ Александру Пономареву, который находится в изоляторе СБУ за госизмену. Так что пока он сидит, его друзья "дерибанят" его бизнес.
Еще в одном случае гауляйтер пошел еще дальше, заявив, что Россия должна захватить страны Балтии, Финляндию и Польшу, потому что там живут «подданные Российской империи».