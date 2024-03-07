Почему мир должен передать Украине замороженные активы РФ. Экспертный анализ заявлений гауляйтера Балицкого

Редакция online.ua провела исследование через оценки ведущих международных и украинских юристов и экспертов, почему признание Балицкого является свидетельством незаконного присвоения имущества российскими оккупантами и основой для передачи Украине замороженных активов РФ.

Ранее Балицкий заявлял, что Россия должна захватить страны Балтии, Финляндию и Польшу, потому что там живут “подданные Российской империи”.

Коллаборанта Евгения Балицкого РФ назначила гауляйтером оккупированной части Запорожской области уже в мае 2022 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал работать на оккупантов. В недавнем интервью Балицкий открыто признался, что российские оккупационные власти проводили принудительное выселение украинцев, конфискацию их имущества, также применяли более "жесткие" методы борьбы с несогласными.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), заявления Балицкого о незаконном выселении украинских граждан, критикующих российскую оккупацию, свидетельствуют о том, что эти действия направлены на русификацию и конфискацию имущества населения в оккупированной части Украины путем принуждения и страха.

Желание Балицкого открыто обсуждать — и даже защищать — незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в обнародованном интервью подчеркивает, насколько российские власти поддерживают и продвигают такую политику.

Незаконное выселение и конфискация имущества Россией

В интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти "выселили большое количество семей".

Мы выселили множество семей. Это было очень сложно. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал “СВО”, оскорблявших флаг, гимн России, президента Российской Федерации, — заявил коллаборант. Поделиться

Британский юрист и глава международной кампании Payback4Ukraine доктор Джейсон МакКью подчеркивает, что вопиющее подтверждение Балицким того, что было столь очевидным для остального мира, — политики России, направленной на искоренение украинской культуры и украинцев с их собственных земель, — подчеркивает, что российское правительство не уважает международное право и не намерено возвращаться к международной системе, основанной на верховенстве права.

Возможно, это означает их признание провала их “спецоперации| по захвату всей Украины. Возможно, это свидетельствует о новой отчаянной попытке закрепить свою незаконную оккупацию вокруг своих нынешних позиций. Это показывает, что единственный способ для российского правительства сохранить лицо — это закрепить такие позиции, изгнав украинскую оппозицию и культуру, которые в противном случае угрожали бы и победили продолжающуюся их оккупацию изнутри. Доктор Джейсон МакКью Британский юрист, глава кампании Payback4Ukraine

Гауляйтер Балицкий в интервью оправдывает такие действия, которые, как отмечает ISW, являются военными преступлениями, нагло утверждая, что насильственная депортация украинских семей была осуществлена для их собственной выгоды.

Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не убедить, и с ними разбираться придется еще жестче. Их жизнь может оказаться под большой угрозой. Так что лучше пусть едут к себе в "бандерштадт" и там строят свой "гей-мир", — заявил гауляйтер. Поделиться

Украинский журналист Денис Казанский подчеркивает, что открытое признание россиянами того, что украинцев, не желающих быть в России, принудительно выселяют, является методом нацистов во время Второй мировой войны.

As we see, the Russians admit that Ukrainians does not want to go to Russia and not happy about the occupation. So, they deport Ukrainians



These are the methods of the Nazis. I can't believe this is possible again in Europe. Putin needs to be stopped. — Денис Казанський (@den_kazansky) February 27, 2024

Балицкий засвидетельствовал пытки и казни в отношении гражданских украинцев

Гауляйтер Балицкий также заявил, что российским оккупационным властям пришлось принимать «чрезвычайно жесткие решения» — это возможный намек на то, что российские оккупационные войска проводят расстрелы граждан Украины.

Мы били — и били жестко. И, к сожалению, приходилось иногда принимать крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду, — признал Балицкий. Поделиться

Народный депутат Инна Совсун подчеркивает, что Балицкий открыто заявляет, что выступавших против оккупации людей депортируют, кроме того, он также намекает на расстрелы украинских жителей Мелитополя.

"We hit, and we hit hard. Unfortunately, we had to make extremely harsh decisions that I won't be talking about for now," is what Yevgeny Balitsky, a collaborator and a faux "governor" of Zaporizhzhia Oblast, says when describing Russian crimes on the occupied Ukrainian… pic.twitter.com/qGNo7XZXGq — Inna Sovsun (@InnaSovsun) February 23, 2024

Ставленик России также добавил, что людей в оккупации проверяла так называемая “государственная служба безопасности”, которую в оккупации создала ФСБ. Они выискивали тех, кто так или иначе связан с украинскими властями или войском. К таким людям часто применяли пытки.

Коллаборант подтвердил, что оккупационные власти РФ «дали возможность уехать», но выселили некоторые семьи силой.

Ну, что делать с женщиной с тремя детьми, у которой есть другие убеждения? Она не считает Россию своей родиной. Ну что, нам убивать ее? Понятно, что мы их просто вытесняли, зачитывали наше решение, решение коменданта — и отправляли. Пусть живут, как хотят, — заявил ставленник РФ. Поделиться

Экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2014—2021), основатель фонда SaveUkraine Николай Кулеба отмечает, что интервью Балицкого можно считать важным для ищущих доказательства геноцида украинского народа и потенциальных нарушений международного права, таких как Женевские конвенции.

The Kremlin-appointed “governor” of the #Zaporizhzhia region, Yevgeny Balitsky, confessed that #Russian military personnel and occupation officials forcibly deported #Ukrainians from their homes in the areas temporarily occupied by Russia. This displacement was targeted at… pic.twitter.com/ZDa5XqiMD4 — Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) February 26, 2024

Активный противник путинского режима и войны в Украине Гарри Каспаров отмечает, что Балицкий хвастается военными преступлениями, которые кремлевские слуги на Западе до сих пор пытаются опровергать.

Boasting of war crimes that Kremlin toadies in the West still deny. This is why Ukrainians will fight with rocks & sticks even if the US betrays them. They have lived the experience of Russian occupation. Johnson, Vance, Paul, Musk, and Mearsheimer should go try it. https://t.co/GnHzlGXbqO — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 28, 2024

Принудительная паспортизация украинцев

Еще одним преступлением оккупантов является принудительная паспортизация украинских граждан. Однако, по данным Центра национального сопротивления, по состоянию на июнь 2023 года, планы паспортизации, в частности в Запорожской области, выполнять не удавалось.

До 1 января 2024 года, по данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты планировали завершить паспортизацию.

Конечно, это не означает, что оставшиеся в оккупации 100% наших граждан возьмут этот аусвайс. Но сегодня ни шагу нельзя сделать беспрепятственно (на оккупированных территориях — ред.), если у тебя нет российского паспорта. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Омбудсман Дмитрий Лубинец отмечает, что принудительная паспортизация нарушает нормы международного права и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Россияне используют различные методы принуждения к получению российского паспорта, в том числе отказ в принятии на работу и медицинских услугах.

29 февраля 2024 года Балицкий издал новый так называемый "указ", которым запрещается принимать на работу в определенные сферы иностранных граждан, к которым причислили и граждан Украины, отказавшихся оформлять российские паспорта.

В другом интервью Балицкий заявил, что с начала 2024 года в оккупированной Запорожской области будут отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту.

Почему конфискация замороженных активов РФ законна

В мире заморожено около 300 млрд евро, которые так или иначе связаны с Россией. Наибольшая доля из них — 260 млрд евро — это суверенные активы РФ в Евросоюзе и странах Большой семерки.

210 млрд евро находятся в финансовых учреждениях Euroclear и Clearstream в Бельгии и Люксембурге.

Доктор Джейсон МакКью отмечает, что ныне идея изменилась из длительного процесса конфискации для украинских репараций до немедленной конфискации для украинских военных усилий.

В международных заявлениях о целевом назначении таких активов смещается акцент от общего "для Украины" к "помощи в победе в войне" (оборона), гуманитарных усилий и репараций.

Однако нужно руководить своими ожиданиями, ведь если все попавшие под санкции российские активы будут конфискованы на военное время и для государственных нужд, что останется для финансирования репараций населению?

По мнению МакКью, лучше бы способствовало интересам войны, если бы часть конфискованных активов просто направлялась на репарации для населения.

Политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя заявления Балицкого о конфискации имущества на оккупированных территориях, говорит, что интеллектуальные способности коллаборантов Кремля могут служить хорошую службу Украине.

Это очень полезно на фоне размышлений западного мира о том, стоит или не стоит конфисковывать российские активы, замороженные на Западе. Одним из приоритетов должно быть расследование того, есть ли у балицкоподобных коллаборантов имущество на Западе, можно ли его конфисковать и что вообще можно делать в данном случае. Это основа, потому что я осознаю, что политическая ответственность для Запада на сегодняшний день достаточно сложна, но нам нужно это делать, и я уверен, мы будем это делать. Украина будет создавать новые и новые основания для конфискации соответствующего имущества, предателей, прежде всего, и имущества агрессора. Евгений Магда Политолог и директор Института мировой политики

Не первое признание Евгения Балицкого для Гааги

Стоит напомнить, что Балицкий не в первый раз дает интервью, в которых публично признается в военных преступлениях российских оккупантов.

В октябре 2023 гауляйтер Запорожской области с гордостью рассказал, как Россия забирает у местных фермеров зерновые элеваторы и землю, которые передают оккупантам.

Как отмечает журналист Денис Казанский, среди таких "отжатых" предприятий есть "Бердянские жатки" и "Азмол", принадлежащие соратнику Медведчука, депутату ОПЗЖ Александру Пономареву, который находится в изоляторе СБУ за госизмену. Так что пока он сидит, его друзья "дерибанят" его бизнес.

Еще в одном случае гауляйтер пошел еще дальше, заявив, что Россия должна захватить страны Балтии, Финляндию и Польшу, потому что там живут «подданные Российской империи».