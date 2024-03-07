Чому світ має передати Україні заморожені активи РФ. Експертний аналіз заяв гауляйтера Балицького

Редакція online.ua дослідила через оцінки провідних міжнародних й українських юристів та експертів, чому зізнання Балицького є свідченнями незаконного привласнення майна російськими окупантами та підґрунтям для передачі Україні заморожених активів РФ.

Раніше Балицький заявляв, що Росія має захопити країни Балтії, Фінляндію та Польщу, бо там живуть «піддані Російської імперії».

Колаборанта Євгена Балицького РФ призначила гауляйтером окупованої частини Запорізької області вже у травні 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він почав працювати на окупантів. У нещодавньому інтерв'ю Балицький відкрито зізнався, що російська окупаційна влада проводила примусове виселення українців, конфіскацію їхнього майна, також застосовувала “жорсткіші” методи боротьби з незгодними.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), заяви Балицького про незаконне виселення українських громадян, які критикують російську окупацію, свідчать про те, що ці дії спрямовані на русифікацію й конфіскацію майна населення в окупованій частині України шляхом примусу та страху.

Бажання Балицького відкрито обговорювати — і навіть захищати — незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в оприлюдненому інтерв’ю підкреслює, наскільки російська влада підтримує та просуває таку політику.

Незаконне виселення та конфіскація майна Росією

В інтерв’ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада “виселила велику кількість сімей”.

Ми виселили велику кількість сімей. Це було дуже складно зробити. Виселили тих, хто так чи інакше не підтримував “СВО”, тих, хто ображав прапор, гімн Росії, президента Російської Федерації, — заявив колаборант. Поширити

Британський юрист та голова міжнародної кампанії Payback4Ukraine доктор Джейсон МакК'ю підкреслює, що кричуще підтвердження Балицьким того, що було настільки очевидним для решти світу, — політики Росії, спрямованої на викорінення української культури та українців з їхніх власних земель, — підкреслює, що російський уряд не поважає міжнародного права та не має наміру повертатися до міжнародної системи, заснованої на верховенстві права.

Можливо, це означає їхнє визнання провалу їхньої “спецоперації” із захоплення всієї України. Можливо, це свідчить про нову відчайдушну спробу закріпити свою незаконну окупацію навколо своїх нинішніх позицій. Це показує, що єдиний спосіб для російського уряду зберегти обличчя — це закріпити такі позиції, вигнавши українську опозицію та культуру, які в іншому випадку загрожували б і перемогли їхню окупацію, що триває, зсередини. Доктор Джейсон МакК'ю Британський юрист, голова кампанії Payback4Ukraine

Гауляйтер Балицький в інтерв’ю виправдовує дії, які, як зазначає ISW, є воєнними злочинами, нахабно стверджуючи, що насильницька депортація українських сімей була здійснена для їхньої власної вигоди.

Сім'ями цілими і виселяли, тому що ми розуміли, що це люди, яких нам не переконати, і з ними розбиратися доведеться ще жорсткіше. Їхнє життя може бути під великою загрозою. Тож краще нехай їдуть до себе в “бандерштат” і там будують свій “гей-світ”, — заявив гауляйтер. Поширити

Український журналіст Денис Казанський підкреслює, що відкрите визнання росіянами того, що українців, які не хочуть до Росії, примусово виселяють, є методами нацистів за часів Другої світової війни.

As we see, the Russians admit that Ukrainians does not want to go to Russia and not happy about the occupation. So, they deport Ukrainians



These are the methods of the Nazis. I can't believe this is possible again in Europe. Putin needs to be stopped. — Денис Казанський (@den_kazansky) February 27, 2024

Балицький засвідчив тортури і страти щодо цивільних українців

Гауляйтер Балицький також заявив, що російській окупаційній владі довелося приймати «надзвичайно жорсткі рішення» — це можливий натяк на те, що російські окупаційні війська проводять розстріли громадян України.

Ми били — і били жорстко. І, на жаль, доводилося іноді приймати вкрай жорсткі рішення, про які поки що я розповідати не буду, — визнав Балицький. Поширити

Народна депутатка Інна Совсун підкреслює, що Балицький відкрито заявляє, що людей, які виступали проти окупації, депортують, крім того, він також натякає на розстріли українських жителів Мелітополя.

"We hit, and we hit hard. Unfortunately, we had to make extremely harsh decisions that I won't be talking about for now," is what Yevgeny Balitsky, a collaborator and a faux "governor" of Zaporizhzhia Oblast, says when describing Russian crimes on the occupied Ukrainian… pic.twitter.com/qGNo7XZXGq — Inna Sovsun (@InnaSovsun) February 23, 2024

Ставленик Росії також додав, що людей в окупації перевіряла так звана “державна служба безпеки”, яку в окупації створила ФСБ. Вони вишукували тих, хто так чи так пов’язаний з українською владою чи військом. До таких людей часто застосовували тортури.

Колаборант підтвердив, що окупаційна влада РФ «дала можливість виїхати», але виселила деякі родини силою.

Ну, що робити з жінкою з трьома дітьми, яка має інші переконання? Вона не вважає Росію своєю батьківщиною. Ну що, нам вбивати її? Зрозуміло, що ми їх просто витісняли, ми зачитували наше рішення, рішення коменданта — і відправляли. Нехай живуть, як хочуть, — заявив ставленик РФ. Поширити

Ексуповноважений Президента України з прав дитини (2014—2021), засновник фонду SaveUkraine Микола Кулеба зазначає, що інтерв’ю Балицького можна вважати важливим для тих, хто шукає докази геноциду українського народу та потенційних порушень міжнародного права, таких як Женевські конвенції.

The Kremlin-appointed “governor” of the #Zaporizhzhia region, Yevgeny Balitsky, confessed that #Russian military personnel and occupation officials forcibly deported #Ukrainians from their homes in the areas temporarily occupied by Russia. This displacement was targeted at… pic.twitter.com/ZDa5XqiMD4 — Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) February 26, 2024

Активний противник путінського режиму та війни в Україні Гаррі Каспаров зазначає, що Балицький вихваляється воєнними злочинами, які кремлівські слуги на Заході досі намагаються заперечувати.

Boasting of war crimes that Kremlin toadies in the West still deny. This is why Ukrainians will fight with rocks & sticks even if the US betrays them. They have lived the experience of Russian occupation. Johnson, Vance, Paul, Musk, and Mearsheimer should go try it. https://t.co/GnHzlGXbqO — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 28, 2024

Примусова паспортизація українців

Ще одним злочином окупантів є примусова паспортизація українських громадян. Однак, за даними Центру національного спротиву, станом на червень 2023 року, плани щодо паспортизації, зокрема у Запорізькій області, виконувати не вдавалося.

До 1 січня 2024 року, з даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти планували завершити паспортизацію.

Звичайно, це не означає, що 100% наших громадян, які залишились в окупації, візьмуть цей аусвайс. Але сьогодні жодного кроку не можна зробити безперешкодно (на окупованих територіях — ред.), якщо в тебе немає російського паспорта. Іван Федоров начальник Запорізької ОВА

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначає, що примусова паспортизація порушує норми міжнародного права та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Росіяни використовують різні методи примусу до отримання російського паспорта, серед них відмова у взятті на роботу та медичних послугах.

29 лютого 2024 року Балицький видав новий так званий “указ”, яким забороняється приймати на роботу в певні сфери іноземних громадян, до яких зарахували й громадян України, які відмовилися оформлювати російські паспорти.

В іншому інтерв'ю Балицький заявив, що з початку 2024 року в окупованій Запорізькій області будуть відмовляти у наданні медичної допомоги за українським паспортом.

Чому конфіскація заморожених активів РФ є законною

У світі наразі заморожено близько 300 млрд євро, що так чи інакше пов’язані з Росією. Найбільша частка з них — 260 млрд євро — це суверенні активи РФ в Євросоюзі та країнах Великої сімки.

210 млрд євро знаходяться у фінансових установах Euroclear i Clearstream у Бельгії та Люксембурзі.

Доктор Джейсон МакК'ю зазначає, що нині ідея змінилася з довготривалого процесу конфіскації для українських репарацій до негайної конфіскації для українських воєнних зусиль.

У міжнародних заявах про цільове призначення таких активів зміщується акцент від загального "для України" до "допомоги у перемозі у війні" (оборона), гуманітарних зусиль і репарацій.

Однак потрібно керувати своїми очікуваннями, адже якщо всі російські активи, що потрапили під санкції, будуть конфісковані на воєнний час і для державних потреб, що залишиться для фінансування репарацій населенню?

На думку МакК'ю, краще б сприяло інтересам війни, якщо б частина конфіскованих активів просто спрямовувалася на репарації для населення.

Політолог та директор Інституту світової політики Євген Магда, коментуючи заяви Балицького про конфіскацію майна на окупованих територіях, каже, що інтелектуальні спроможності колаборантів Кремля часом можуть служити хорошу службу Україні.

Це дуже корисно на тлі роздумів західного світу про те, чи варто чи не варто конфісковувати російські активи, які наразі заморожені на Заході. Одним з пріоритетів має бути розслідування того, чи є у балицькоподібних колаборантів майно на Заході, чи можна його конфіскувати і що взагалі можна робити в даному випадку. Це основа, тому що я усвідомлюю, що політична відповідальність для Заходу на сьогоднішній день достатньо складна, але нам потрібно це робити і я впевнений ми будемо це робити. Україна буде створювати нові й нові підстави для конфіскації відповідного майна, зрадників насамперед і майна агресора. Євген Магда Політолог та директор Інституту світової політики

Не перше зізнання Євгена Балицького для Гааги

Варто нагадати, що Балицький не вперше дає інтерв'ю, у яких публічно зізнається у воєнних злочинах російських окупантів.

У жовтні 2023 року гауляйтер Запорізької області з гордістю розповів, як Росія забирає у місцевих фермерів зернові елеватори та землю, які передають окупантам.

Як зазначає журналіст Денис Казанський, серед таких “віджатих” підприємств є «Бердянські жниварки» та «Азмол», які належать соратнику Медведчука, депутату ОПЗЖ Олександру Пономарьову, який знаходиться в ізоляторі СБУ за держзраду. Тож поки він сидить, його друзі “дерибанять” його бізнес.

Ще в одному випадку гауляйтер пішов ще далі, заявивши, що Росія має захопити країни Балтії, Фінляндію та Польщу, бо там живуть «піддані Російської імперії».