У ЄС назвали умову використання активів РФ для закупівлі зброї Україні

Доходи від заморожених російських активів у ЄС будуть використані для закупівлі зброї для України. Рішення всіх 27 членів блоку має бути ухвалене одноголосно.
Чи зможуть ЄС використати активи РФ для закупівлі зброї Україні
За його словами, досі розглядалася можливість використання цього прибутку для підтримки відновлення України.
Він додав, що якщо держави-члени погодяться, то було б сенс використовувати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру.
Використання російських активів
Нагадаємо, наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".
Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 300 млрд євро. Левова частка активів — по суті цінних паперів, які інвестував російський центробанк — заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку.
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