Стало известно, когда Украина может получить первый транш от замороженных активов РФ

Европейский Союз планирует выделить Украине 2-3 млрд евро из доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов уже летом этого года.

Когда Украина может получить первый транш от замороженных активов РФ

Отмечается, что Еврокомиссия готовит план, предусматривающий конфискацию связанных с санкциями доходов, первый транш денег может быть выделен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение государств-членов.

Ожидается, что предложение будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала направить средства на военную поддержку, а не на послевоенное восстановление, как это предполагалось изначально, что вызвало споры в некоторых столицах.

Сообщается, что в текущем году Украина получит от 2 до 3 млрд евро, в зависимости от процентных ставок. По словам чиновников ЕС, общая прибыль, полученная от Euroclear, может составить 20 млрд евро к 2027 году.

В то же время планы ЕС не будут применяться задним числом, и уже накопившиеся почти 4 миллиарда евро доходов будут сохранены Euroclear, в основном для покрытия судебных издержек от судебных процессов с Россией.

Что известно о конфискации российских активов

30 ноября в сенате США представили законопроект о конфискации российских активов. Уже 11 января администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ для передачи Украине.

Тем временем Еврокомиссия планирует привлечь 15 млрд евро из замороженных активов России, чтобы направить их как финансовую помощь для Украины.

В то же время в России подсчитали, что Запад может потерять активы и инвестиции на сумму не менее 288 млрд долл., если конфискует замороженные российские активы для помощи в восстановлении Украины, и заявили, что Москва примет ответные меры.

23 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо заявил, что страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, большинство из которых хранится в брюссельском расчетном центре Euroclear.

24 января комитет сената США одобрил законопроект о конфискации российских активов и их передаче Украине.

30 января комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов и их передачу новому фонду для восстановления Украины.

В Европе сохраняется 191 млрд из 260 млрд евро замороженных зарубежных активов России, прибыль с которых в 2023 году составила 4,4 млрд евро, их хотят передавать Украине.