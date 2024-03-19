Коли Україна отримає прибутки від заморожених активів РФ — дані Bloomberg

В Євросоюзі уже створили механізм надання Україні прибутків від заморожених російських активів. Частину коштів Київ зможе отримати уже в липні 2024 року.У

Україна може розраховувати на прибутки від заморожених активів РФ

Як стверджують інсайдери Bloomberg, пропозиції країн ЄС передбачають податок на прибуток від заморожених резервів з метою використання близько 3 мільярдів євро на рік для фінансування постачань озброєнь в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Що важливо розуміти, близько 260 мільярдів євро активів російського Центробанку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заморожені країнами "Великої сімки", ЄС і Австралією.

Окрім того, наголошується, що понад дві третини з них заблоковані саме в Євросоюзі.

Станом на сьогодні офіційний Брюссель пропонує, щоб ще не визначена частка надходжень, отриманих з 15 лютого, перераховувалася до ЄС два рази на рік до зняття санкцій.

Згідно з даними журналістів, спочатку кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, а також до фонду "Україна" в бюджеті ЄС.

Незабаром лідери ЄС знову зберуться разом, щоб ще раз обговорити це питання.

NEW: The EU has drafted legislation to tap the profits generated by frozen Russian Central Bank assets.



The funds, which would be used for weapons and to boost Ukraine's defence industry, could start reaching Kyiv as early as July https://t.co/LiMksAZN2m — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) March 18, 2024

Фінального рішення ЄС щодо заморожених активів РФ досі немає

За словами шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, наразі у Євросоюзі змогли ухвалити "політичне рішення, однак не юридичне.

Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо прийняття цього рішення. Жозеп Боррель Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС

Проте, як стверджують інсайдери видання, окремі країни-члени Євросоюзу вкрай неохоче підтримують використання заморожених коштів для надання Україні військової підтримки.

Варто зазначити, їхня позиція може загальмувати процес ухвалення фінального рішення.