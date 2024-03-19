Когда Украина получит доходы от замороженных активов РФ — данные Bloomberg

В Евросоюзе уже был создан механизм предоставления Украине доходов от замороженных российских активов. Часть средств Киев сможет получить уже в июле 2024 года.

Украина может рассчитывать на доходы от замороженных активов РФ

Как утверждают инсайдеры Bloomberg, предложения стран ЕС предусматривают налог на прибыль от замороженных резервов для использования около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок вооружений в Украину и развития ее оборонной промышленности.

Что важно понимать, около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличных, были заморожены странами "Большой семерки", ЕС и Австралией.

Кроме того, указано, что более двух третей из них заблокированы именно в Евросоюзе.

По состоянию на сегодняшний день официальный Брюссель предлагает, чтобы еще не определенная доля поступлений, полученных с 15 февраля, перечислялась в ЕС два раза в год до снятия санкций.

Согласно данным журналистов, сначала средства будут направлены в Европейский фонд мира, а также в фонд "Украина" в бюджете ЕС.

Вскоре лидеры ЕС снова соберутся вместе, чтобы еще раз обсудить этот вопрос.

NEW: The EU has drafted legislation to tap the profits generated by frozen Russian Central Bank assets.



The funds, which would be used for weapons and to boost Ukraine's defence industry, could start reaching Kyiv as early as July https://t.co/LiMksAZN2m — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) March 18, 2024

Финального решения ЕС по замороженным активам РФ до сих пор нет

По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, сейчас в Евросоюзе смогли принять "политическое решение, но не юридическое".

Я не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус по принятию этого решения. Жозеп Боррель Глава внешнеполитического ведомства ЕС

Однако, как утверждают инсайдеры издания, отдельные страны-члены Евросоюза крайне неохотно поддерживают использование замороженных средств для предоставления Украине военной поддержки.

Следует отметить, что их позиция может затормозить процесс принятия финального решения.