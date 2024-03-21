США поддержали план помощи Украине за счет замороженных активов РФ
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Политика
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США поддержали план помощи Украине за счет замороженных активов РФ

Флаг США
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Источник:  Bloomberg

США поддержали инициативу по выпуску облигаций на сумму в 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.

Что известно о новом плане помощи Украине за счет замороженных активов РФ

Журналисты издания отмечают, что план предусматривает объединение 280 млрд долларов активов центробанка РФ, которые были заморожены странами G7 и ЕС.

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 млрд долларов чистой прибыли в год.

Отмечается, что доходы от размещения облигаций почти равны 60 миллиардам долларов американской помощи, все еще находящейся под вопросом из-за задержки республиканцами в Палате представителей.

Авторы публикации подчеркивают, что западные партнеры отчаянно ищут средства для финансирования помощи Украине в критический момент в развязанной РФ преступной войне.

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудят, как использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.

Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время обсуждение находится только на начальном этапе.

Некоторые страны "Большой семерки", включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой идеи.

Эти усилия могут принести намного больше 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать активы, — подчеркивают авторы публикации.

Журналисты напоминают, что сначала страны G7 обещали, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит Украине нанесенный ущерб.

В последние несколько месяцев западные партнеры обсуждали несколько вариантов использования замороженных активов.

Среди прочего, предлагалось использование средств от замороженных активов в качестве залога для привлечения долга или выдачи гарантий против замороженных средств.

Однако среди западных стран существуют разногласия по вопросу использования замороженных активов РФ.

Страны опасаются, что могут столкнуться с юридическими проблемами, поставить под угрозу стабильность евро и столкнуться с ответными мерами со стороны РФ.

Что предлагают США

В настоящее время лидеры ЕС приближаются к соглашению об использовании доходов от заблокированных активов для финансирования военных нужд Украины.

Согласно планам, представленным на этой неделе, основная часть непредвиденных доходов, в основном хранящихся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, будет переведена в Европейский фонд мира.

Этот механизм используется, прежде всего, для возмещения правительствам военных закупок, направляемых в Украину.

Аргумент США состоит в том, чтобы разработать вариант, максимизирующий доходы, полученные от замороженных активов, и прогнозирует стоимость непредвиденных доходов, чтобы Украина быстро получила большую поддержку, говорится в материале издания.

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