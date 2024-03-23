Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2024-2025 годы в размере 1,2 трлн. долларов и призвал Палату представителей одобрить запрос на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Байден снова призвал Палату представителей срочно одобрить помощь Украине
Американский лидер отметил, что подписанный им двухпартийный проект по финансированию правительства продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.
Что говорят в Белом доме
Представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что Россия использует каждую паузу в помощи Украине для продолжения и усиления агрессии.
По его словам, подобные атаки в очередной раз демонстрируют, как важно со стороны США сохранять поддержку Украины.
Кирби добавил, что речь, в первую очередь, идет о средствах ПВО и все необходимое для них.
Кирби подчеркнул, что Палата представителей должна "быстрее принять дополнение к национальной безопасности, чтобы мы могли обеспечить Украину этим жизненно важным оборудованием".
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