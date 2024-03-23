Байден напомнил Конгрессу о необходимости одобрения помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Байден напомнил Конгрессу о необходимости одобрения помощи Украине

Джо Байден
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2024-2025 годы в размере 1,2 трлн. долларов и призвал Палату представителей одобрить запрос на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден снова призвал Палату представителей срочно одобрить помощь Украине

Я хочу четко заявить, что работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании, — подчеркнул Байден.

Американский лидер отметил, что подписанный им двухпартийный проект по финансированию правительства продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.

Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела, — объяснил президент США.

Что говорят в Белом доме

Представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что Россия использует каждую паузу в помощи Украине для продолжения и усиления агрессии.

Украинские чиновники говорят, что по меньшей мере 10 разных регионов их страны пострадали, оставив более 1 миллиона домов без света, — подчеркнул Кирби.

По его словам, подобные атаки в очередной раз демонстрируют, как важно со стороны США сохранять поддержку Украины.

Кирби добавил, что речь, в первую очередь, идет о средствах ПВО и все необходимое для них.

Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, мы тоже не должны, — подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что Палата представителей должна "быстрее принять дополнение к национальной безопасности, чтобы мы могли обеспечить Украину этим жизненно важным оборудованием".

И как мы видели только за последние пару дней, каждый день задержек Палаты — это еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью, — отметил представитель Совета нацбезопасности США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США склоняются к варианту помощи Украине в кредит
Флаги Украины и США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шатдаун отменяется. Палата представителей США одобрила необходимый пакет законопроектов
Палата Представителей
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США одобрили военную помощь странам Балтии более чем на 200 млн долл
Эстонские военные

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?