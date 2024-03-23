Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2024-2025 годы в размере 1,2 трлн. долларов и призвал Палату представителей одобрить запрос на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден снова призвал Палату представителей срочно одобрить помощь Украине

Я хочу четко заявить, что работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании, — подчеркнул Байден. Поделиться

Американский лидер отметил, что подписанный им двухпартийный проект по финансированию правительства продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.

Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела, — объяснил президент США. Поделиться

Что говорят в Белом доме

Представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что Россия использует каждую паузу в помощи Украине для продолжения и усиления агрессии.

Украинские чиновники говорят, что по меньшей мере 10 разных регионов их страны пострадали, оставив более 1 миллиона домов без света, — подчеркнул Кирби. Поделиться

По его словам, подобные атаки в очередной раз демонстрируют, как важно со стороны США сохранять поддержку Украины.

Кирби добавил, что речь, в первую очередь, идет о средствах ПВО и все необходимое для них.

Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, мы тоже не должны, — подчеркнул представитель Белого дома. Поделиться

Кирби подчеркнул, что Палата представителей должна "быстрее принять дополнение к национальной безопасности, чтобы мы могли обеспечить Украину этим жизненно важным оборудованием".