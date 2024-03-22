Шатдаун отменяется. Палата представителей США одобрила необходимый пакет законопроектов

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет законопроектов о расходах государственных ведомств на сумму 1,2 трлн долл. всего за несколько часов до приостановки работы правительства.

Палата представителей успела проголосовать за законопроекты

За пакет, 70% средств которого будут направлены на оборону, проголосовали 286 конгрессменов, против — 134. Теперь его должен одобрить Сенат, где надеются провести голосование позже в пятницу.

Об этом сообщила AP.

Спикер Майк Джонсон от республиканцев внес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, требующей поддержки двух третей голосов для его одобрения.

Законодатели в Сенате еще могут не успеть проголосовать за финансирование правительства до полуночи, поскольку процедура может занять время.

Большинство оппозиции пакета в Палате представителей было со стороны республиканцев, считавших, что проект содержит слишком мало их политических приоритетов и предусматривает слишком большие расходы.

Накануне лидеры Конгресса США представили двухпартийный пакет расходов на оборону, национальную безопасность и другие программы из шести законопроектов, покрывающий около двух третей правительственных расходов в размере 1,66 трлн долл на финансовый год, начавшийся 1 октября.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями, чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза. Поделиться

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же делят на отдельные проекты. Любой новый проект должен получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

В Конгрессе США могут одобрить вариант с кредитованием помощи Украине

Демократы помогают Украине. Неважно, назовете ли вы это кредитом или иначе, но выделите им ресурсы. Вы должны оказать им помощь. Так что если это будет кредит, то это помощь, если это будет пакет помощи без каких-либо требований, это все равно помощь, — заявил член Палаты представителей от Демократической партии Бенни Томпсон.

По словам сенатора от демократической партии Элизабет Уоррен, Украина отчаянно нуждается в финансировании помощи и в Конгрессе пытаются найти любой способ ее предоставить.

Если есть способ организовать выделение денег Украине таким образом, чтобы получить голоса республиканцев, я, конечно, внимательно посмотрю на это, — отметила Уоррен. Поделиться

Однако среди представителей Демократической партии есть и противники такого варианта.