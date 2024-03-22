Палата представників Конгресу США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму 1,2 трлн дол всього за кілька годин до призупинки роботи уряду.

Палата представників встигла проголосувати за законопроєкти

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти — 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Про це повідомила AP.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

Законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі, оскільки процедура може зайняти певний час.

Більшість опозиції пакету у Палаті представників була з боку республіканців, які вважали, що проєкт містить занадто мало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.

Напередодні лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми із шести законопроєктів, який покриває близько двох третин урядових витрат у розмірі 1,66 трлн дол на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами — щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу. Поширити

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.

У Конгресі США можуть схвалити варіант із кредитуванням допомоги Україні

Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога, — заявив член Палати представників від Демократичної партії Бенні Томпсон.

За словами сенатора від демократичної партії Елізабет Уоррен, Україна наразі відчайдушно потребує фінансування допомоги і у Конгресі намагаються знайти будь-який спосіб її надати.

Якщо є спосіб організувати виділення грошей Україні таким чином, щоб отримати голоси республіканців, то я, звісно, уважно подивлюсь на це, — зазначила Уоррен. Поширити

Однак серед представників Демократичної партії є і противники такого варіанту.