Байден нагадав Конгресу про необхідність схвалення допомоги Україні
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Байден нагадав Конгресу про необхідність схвалення допомоги Україні

Джо Байден
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Джерело:  online.ua

Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2024-2025 роки у розмірі 1,2 трлн доларів і закликав Палату представників схвалити запит на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. 

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Я хочу чітко заявити — робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування, — наголосив Байден.

Американський лідер зазначив, що підписаний ним двопартійний проєкт щодо фінансування уряду продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла, — пояснив президент США.

Що кажуть у Білому домі

Речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначив, що Росія використовує кожну паузу у допомозі Україні для продовження та посилення агресії.

Українські чиновники кажуть, що щонайменше 10 різних регіонів їхньої країни постраждали, залишивши понад 1 мільйон будинків без світла, — підкреслив Кірбі.

За його словами, подібні атаки в черговий раз демонструють, наскільки важливо з боку США зберігати підтримку України.

Кірбі додав, що мова, у першу чергу, йде про засоби ППО та усе необхідне до них.

Путін не чекає. Він не сидить склавши руки. Він смертельно використовує кожну доступну йому хвилину, тоді як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, ми теж не повинні, — підкреслив представник Білого дому.

Кірбі наголосив, що Палата представників повинна "якнайшвидше прийняти доповнення до національної безпеки, щоб ми могли забезпечити Україну цим життєво важливим обладнанням".

І як ми бачили лише за останні пару днів, кожен день затримок Палати — це ще один день, за який українці повинні платити власною кров'ю, — зазначив речник Ради нацбезпеки США.

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