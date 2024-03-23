Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2024-2025 роки у розмірі 1,2 трлн доларів і закликав Палату представників схвалити запит на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Байден знову закликав Палату представників терміново схвалити допомогу Україні
Американський лідер зазначив, що підписаний ним двопартійний проєкт щодо фінансування уряду продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.
Що кажуть у Білому домі
Речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначив, що Росія використовує кожну паузу у допомозі Україні для продовження та посилення агресії.
За його словами, подібні атаки в черговий раз демонструють, наскільки важливо з боку США зберігати підтримку України.
Кірбі додав, що мова, у першу чергу, йде про засоби ППО та усе необхідне до них.
Кірбі наголосив, що Палата представників повинна "якнайшвидше прийняти доповнення до національної безпеки, щоб ми могли забезпечити Україну цим життєво важливим обладнанням".
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