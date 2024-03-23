У США схвалили військову допомогу країнам Балтії на понад 200 млн дол

Конгрес США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення 228 мільйонів доларів на безпеку Естонії, Латвії та Литви.

Допомога США Балтійським країнам

Міноборони Естонії повідомляє, що Конгрес США 22 березня схвалив закон про державне фінансування.

Він передбачає виділення 228 мільйонів доларів на безпеку країн Балтії. Цього року США також виділили Естонії 47,3 мільйона доларів у рамках програми підтримки зовнішнього військового фінансування (FMF).

Міністр оборони Ганно Певкур зазначив, що підтримка США значно допомогла швидше реалізувати кілька проєктів розвитку військової інфраструктури та потенціалу в Естонії, Латвії та Литві.

Хороша новина полягає в тому, що у порівнянні з минулим роком підтримка зросла. Небагато, але це все одно чіткий сигнал прихильності США як найбільшого союзника НАТО щодо безпеки та стабільності нашого регіону, – сказав Певкур. Поширити

Міністерство оборони США підтримує розвиток незалежної оборонної спроможності та взаємної сумісності країн Балтії завдяки Балтійській ініціативі безпеки (BSI), створеній у 2020 році.

У 2023 році в рамках ініціативи країнам Балтії було виділено 225 млн доларів, у 2022 році сума підтримки склала 169 млн доларів.

При використанні фінансування основна увага приділяється розвитку можливостей протиповітряної оборони, обстановки на морі та сухопутних військ.

Чому затримується військова допомога Україні від США

13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 мільярдів доларів, 60 млрд з яких — для Києва.

Тепер документ мають ухвалити у Палаті представників, після цього його направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон не ставить пакет на голосування.