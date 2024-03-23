В США одобрили военную помощь странам Балтии более чем на 200 млн долл

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий выделение 228 миллионов долларов на безопасность Эстонии, Латвии и Литвы.
Помощь США Балтийским странам
Минобороны Эстонии сообщает, что Конгресс США 22 марта одобрил закон о государственном финансировании.
Он предполагает выделение 228 миллионов долларов на безопасность стран Балтии. В этом году США также выделили Эстонии 47,3 миллионов долларов в рамках программы поддержки внешнего военного финансирования (FMF).
Министр обороны Анно Певкур отметил, что поддержка США помогла быстрее реализовать несколько проектов развития военной инфраструктуры и потенциала в Эстонии, Латвии и Литве.
Министерство обороны США поддерживает развитие независимой оборонной способности и взаимной совместимости стран Балтии благодаря Балтийской инициативе безопасности (BSI), созданной в 2020 году.
В 2023 году в рамках инициативы странам Балтии было выделено 225 млн. долларов, в 2022 году сумма поддержки составила 169 млн. долларов.
При использовании финансирования основное внимание уделяется развитию возможностей противовоздушной обороны, обстановки на море и сухопутных войск.
Почему задерживается военная помощь Украине от США
13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов, 60 млрд из которых — для Киева.
Теперь документ должен быть принят в Палате представителей, после чего его направят на подпись президенту Джо Байдену.
Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не ставит пакет на голосование.
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