В США одобрили военную помощь странам Балтии более чем на 200 млн долл
Категория
Мир
Дата публикации

В США одобрили военную помощь странам Балтии более чем на 200 млн долл

Эстонские военные
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Источник:  online.ua

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий выделение 228 миллионов долларов на безопасность Эстонии, Латвии и Литвы.

Помощь США Балтийским странам

Минобороны Эстонии сообщает, что Конгресс США 22 марта одобрил закон о государственном финансировании.

Он предполагает выделение 228 миллионов долларов на безопасность стран Балтии. В этом году США также выделили Эстонии 47,3 миллионов долларов в рамках программы поддержки внешнего военного финансирования (FMF).

Министр обороны Анно Певкур отметил, что поддержка США помогла быстрее реализовать несколько проектов развития военной инфраструктуры и потенциала в Эстонии, Латвии и Литве.

Хорошая новость состоит в том, что по сравнению с прошлым годом поддержка выросла. Немного, но это все равно четкий сигнал приверженности США как крупнейшего союзника по безопасности и стабильности нашего региона, — сказал Певкур.

Министерство обороны США поддерживает развитие независимой оборонной способности и взаимной совместимости стран Балтии благодаря Балтийской инициативе безопасности (BSI), созданной в 2020 году.

В 2023 году в рамках инициативы странам Балтии было выделено 225 млн. долларов, в 2022 году сумма поддержки составила 169 млн. долларов.

При использовании финансирования основное внимание уделяется развитию возможностей противовоздушной обороны, обстановки на море и сухопутных войск.

Почему задерживается военная помощь Украине от США

13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов, 60 млрд из которых — для Киева.

Теперь документ должен быть принят в Палате представителей, после чего его направят на подпись президенту Джо Байдену.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не ставит пакет на голосование.

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