Допомога Україні. Конгрес США може проголосувати за відповідний законопроєкт у квітні
Категорія
Політика
Дата публікації

Допомога Україні. Конгрес США може проголосувати за відповідний законопроєкт у квітні

Конгрес
Джерело:  Укрінформ

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України, після Великодня.

Конгрес США проголосує за допомогу Україні у квітні

Ремпубліканці мають надію, що законопроєкт щодо допомоги Україні винесуть на голосування вже у квітні цього року.

Про це Маккол сказав у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.

Джонсон має намір винести законопроєкт із допомогою для України на розгляд після Великодня (31 березня — ред.), і ми працюємо над цим законопроєктом.

Майкл Маккол

Майкл Маккол

Американський політик

На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США.

За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд дол, 60 млрд з яких — для Києва.

Тепер документ мають схвалити у Палаті представників, перед тим як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Байден знову закликав Палату представників терміново схвалити допомогу Україні

Я хочу чітко заявити — робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування, — наголосив Байден.

Американський лідер зазначив, що підписаний ним двопартійний проєкт щодо фінансування уряду продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла, — пояснив президент США.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Конгрес США схвалив резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей
Конгрес США
Конгрес США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США схиляються до варіанту допомоги Україні у кредит
Прапори США та України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден нагадав Конгресу про необхідність схвалення допомоги Україні
Джо Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?