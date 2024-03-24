Допомога Україні. Конгрес США може проголосувати за відповідний законопроєкт у квітні

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України, після Великодня.

Конгрес США проголосує за допомогу Україні у квітні

Ремпубліканці мають надію, що законопроєкт щодо допомоги Україні винесуть на голосування вже у квітні цього року.

Про це Маккол сказав у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.

Джонсон має намір винести законопроєкт із допомогою для України на розгляд після Великодня (31 березня — ред.), і ми працюємо над цим законопроєктом. Майкл Маккол Американський політик

На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США.

За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд дол, 60 млрд з яких — для Києва. Поширити

Тепер документ мають схвалити у Палаті представників, перед тим як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Байден знову закликав Палату представників терміново схвалити допомогу Україні

Я хочу чітко заявити — робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування, — наголосив Байден. Поширити

Американський лідер зазначив, що підписаний ним двопартійний проєкт щодо фінансування уряду продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.