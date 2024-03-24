Допомога Україні. Конгрес США може проголосувати за відповідний законопроєкт у квітні

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України, після Великодня.
Конгрес США проголосує за допомогу Україні у квітні
Ремпубліканці мають надію, що законопроєкт щодо допомоги Україні винесуть на голосування вже у квітні цього року.
Про це Маккол сказав у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.
На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».
Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США.
За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.
Тепер документ мають схвалити у Палаті представників, перед тим як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.
Байден знову закликав Палату представників терміново схвалити допомогу Україні
Американський лідер зазначив, що підписаний ним двопартійний проєкт щодо фінансування уряду продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-