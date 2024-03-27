Нелегитимный президент РФ Путин выступил с новыми наглыми угрозами в адрес НАТО — видео
Категория
Политика
Дата публикации

Нелегитимный президент РФ Путин выступил с новыми наглыми угрозами в адрес НАТО — видео

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Самопровозглашенный кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области выступил с новыми дерзкими угрозами в адрес НАТО и Украины. Редакция Online.ua собрала перечень дерзких высказываний главы Кремля.

О чем лгал Путин во время встречи с военными летчиками

В частности, кремлевский диктатор заявил, что в случае размещения в Украине американских истребителей F-16 оккупационная армия РФ будет якобы уничтожать их, как и всю остальную западную технику.

Более того, Путин цинично отметил, что в случае использования самолетов F-16 против воздушных сил РФ с аэродромов третьих стран, они станут для страны-агрессорки законными целями.

После этого кремлевский диктатор начал нагло врать, что войны в Украине якобы можно было избежать при учете интересов РФ после развала СССР.

По его словам, Россию, мол, 8 лет обманывали с Минскими договоренностями и вроде бы заставили "перейти к другой форме защиты собственных интересов".

О чем еще лгал Путин

Он также начал цинично опровергать заявления о намерениях России совершить нападение на Польшу и страны Балтии.

Совершенно абсурдным стало заявление кремлевского диктатора о том, что Россия на фоне продолжающейся уже более 10 лет развязной преступной войны против Украины и террора якобы не имеет никаких агрессивных намерений.

При этом Путин ожидательно обвинил НАТО и США в якобы вмешательстве в дела других стран, в частности, в Азии и Латинской Америке.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден назвал Путина "мясником" на встрече с избирателями — видео
The White House
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Какие последствия для Путина будет иметь теракт в "Крокусе". The Times назвало возможные сценарии
путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин играет на страхах Шольца в вопросе помощи Украине — Bloomberg
Олаф Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?