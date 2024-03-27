Самопровозглашенный кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области выступил с новыми дерзкими угрозами в адрес НАТО и Украины. Редакция Online.ua собрала перечень дерзких высказываний главы Кремля.

О чем лгал Путин во время встречи с военными летчиками

В частности, кремлевский диктатор заявил, что в случае размещения в Украине американских истребителей F-16 оккупационная армия РФ будет якобы уничтожать их, как и всю остальную западную технику.

Более того, Путин цинично отметил, что в случае использования самолетов F-16 против воздушных сил РФ с аэродромов третьих стран, они станут для страны-агрессорки законными целями.

После этого кремлевский диктатор начал нагло врать, что войны в Украине якобы можно было избежать при учете интересов РФ после развала СССР.

По его словам, Россию, мол, 8 лет обманывали с Минскими договоренностями и вроде бы заставили "перейти к другой форме защиты собственных интересов".

О чем еще лгал Путин

Он также начал цинично опровергать заявления о намерениях России совершить нападение на Польшу и страны Балтии.

Совершенно абсурдным стало заявление кремлевского диктатора о том, что Россия на фоне продолжающейся уже более 10 лет развязной преступной войны против Украины и террора якобы не имеет никаких агрессивных намерений.

При этом Путин ожидательно обвинил НАТО и США в якобы вмешательстве в дела других стран, в частности, в Азии и Латинской Америке.