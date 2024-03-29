У відповідь на запит депутатки німецького парламенту Беатрікс фон Шторх аналітики Бундестагу склали доповідь щодо ймовірних наслідків у разі введення військ однієї з країн НАТО на територію України.
Як у Німеччині оцінюють наслідки введення військових однієї з країн НАТО в Україну
За інформацією видання, у доповіді аналітиків дослідницької служби німецького парламенту вказується, що введення сухопутного військового контингенту однієї з країн НАТО на територію України без угодження з керівництвом НАТО та іншими країнами-членами Альянсу не буде приводом для задіяння 5 статті про колективну оборону.
При цьому у доповіді вказується, що введення, наприклад, військових Збройних сил Франції на територію України може ґрунтуватися на колективному праві на самооборону, яке прописано в ст. 51 Статуту ООН.
Аналітики з дослідницької служби Бундестагу наголошують, якщо реакція РФ проти французьких цілей являла б собою "збройний напад", то це стало б приводом для активізації 5 статті про колективну оборону.
У Литві назвали ключове завдання НАТО на тлі розв’язаної РФ війни проти України
Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що ключовим завданням Альянсу наразі є допомога Україні у розв’язаній Росією злочинній війні.
Він звернувся до союзників на церемонії, присвяченій 20-річчю вступу Литви до НАТО.
Науседа подякував їм за єдність і твердість у зобов'язаннях колективної оборони.
За його словами, сьогодні Литва виділяє на оборону 2,75% ВВП, а в майбутньому країна готова буде збільшити це число.
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