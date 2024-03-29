У відповідь на запит депутатки німецького парламенту Беатрікс фон Шторх аналітики Бундестагу склали доповідь щодо ймовірних наслідків у разі введення військ однієї з країн НАТО на територію України.

Як у Німеччині оцінюють наслідки введення військових однієї з країн НАТО в Україну

За інформацією видання, у доповіді аналітиків дослідницької служби німецького парламенту вказується, що введення сухопутного військового контингенту однієї з країн НАТО на територію України без угодження з керівництвом НАТО та іншими країнами-членами Альянсу не буде приводом для задіяння 5 статті про колективну оборону.

При цьому у доповіді вказується, що введення, наприклад, військових Збройних сил Франції на територію України може ґрунтуватися на колективному праві на самооборону, яке прописано в ст. 51 Статуту ООН.

Аналітики з дослідницької служби Бундестагу наголошують, якщо реакція РФ проти французьких цілей являла б собою "збройний напад", то це стало б приводом для активізації 5 статті про колективну оборону.

У Литві назвали ключове завдання НАТО на тлі розв’язаної РФ війни проти України

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що ключовим завданням Альянсу наразі є допомога Україні у розв’язаній Росією злочинній війні.

Він звернувся до союзників на церемонії, присвяченій 20-річчю вступу Литви до НАТО.

Науседа подякував їм за єдність і твердість у зобов'язаннях колективної оборони.

Зобов'язання союзників ми бачимо скрізь — вони охороняють наше небо, поруч із нами стоять військові союзників. Ми цінуємо готовність наших союзників захищати й обороняти кожен сантиметр Альянсу, однак і самі серйозно ставимося до питання безпеки, — підкреслив президент Литви. Поширити

За його словами, сьогодні Литва виділяє на оборону 2,75% ВВП, а в майбутньому країна готова буде збільшити це число.