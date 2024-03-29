В ответ на запрос депутата немецкого парламента Беатрикс фон Шторх аналитики Бундестага составили доклад о возможных последствиях в случае ввода войск одной из стран НАТО на территорию Украины.

Как в Германии оценивают последствия введения военных одной из стран НАТО в Украину

По информации издания, в докладе аналитиков исследовательской службы немецкого парламента указывается, что введение сухопутного военного контингента одной из стран НАТО на территорию Украины без согласования с руководством НАТО и другими странами-членами Альянса не будет поводом для задействования статьи 5 о коллективной обороне.

При этом в докладе указывается, что введение, например, военных Вооруженных сил Франции на территорию Украины может основываться на коллективном праве на самооборону, прописанном в ст. 51 Устава ООН.

Аналитики из исследовательской службы Бундестага подчеркивают, если реакция РФ против французских целей представляла бы "вооруженное нападение", то это стало бы поводом для активизации 5 статьи о коллективной обороне.

В Литве назвали ключевую задачу НАТО на фоне развязанной РФ войны против Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул , что ключевой задачей Альянса сейчас является помощь Украине в развязанной Россией преступной войне.

Он обратился к союзникам на церемонии, посвященной 20-летию вступления Литвы в НАТО.

Навсегда поблагодарил их за единство и жесткость в обязательствах коллективной обороны.

Обязательства союзников мы видим везде — они охраняют наше небо, рядом с нами стоят военные союзники. Мы ценим готовность наших союзников защищать и защищать каждый сантиметр Альянса, однако и сами серьезно относимся к вопросу безопасности, подчеркнул Президент Литвы. Поделиться

По его словам, сегодня Литва выделяет на оборону 2,75% ВВП, а в будущем страна будет готова увеличить это число.