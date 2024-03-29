В ответ на запрос депутата немецкого парламента Беатрикс фон Шторх аналитики Бундестага составили доклад о возможных последствиях в случае ввода войск одной из стран НАТО на территорию Украины.
Как в Германии оценивают последствия введения военных одной из стран НАТО в Украину
По информации издания, в докладе аналитиков исследовательской службы немецкого парламента указывается, что введение сухопутного военного контингента одной из стран НАТО на территорию Украины без согласования с руководством НАТО и другими странами-членами Альянса не будет поводом для задействования статьи 5 о коллективной обороне.
При этом в докладе указывается, что введение, например, военных Вооруженных сил Франции на территорию Украины может основываться на коллективном праве на самооборону, прописанном в ст. 51 Устава ООН.
Аналитики из исследовательской службы Бундестага подчеркивают, если реакция РФ против французских целей представляла бы "вооруженное нападение", то это стало бы поводом для активизации 5 статьи о коллективной обороне.
В Литве назвали ключевую задачу НАТО на фоне развязанной РФ войны против Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул , что ключевой задачей Альянса сейчас является помощь Украине в развязанной Россией преступной войне.
Он обратился к союзникам на церемонии, посвященной 20-летию вступления Литвы в НАТО.
Навсегда поблагодарил их за единство и жесткость в обязательствах коллективной обороны.
По его словам, сегодня Литва выделяет на оборону 2,75% ВВП, а в будущем страна будет готова увеличить это число.
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