Країни Балтії закликають НАТО надати Україні чіткий шлях до членства
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Країни Балтії закликають НАТО надати Україні чіткий шлях до членства

Прапори України та НАТО
Джерело:  The Telegraph

Дипломати Литви, Латвії та Естонії у Великій Британії випустили спільний матеріал із закликом до НАТО надати Україні чіткий шлях до членства в Альянсі.

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Зазначається, що авторами матеріалу є посол Естонії Віл’яр Лубі, посол Латвії Евіта Бурмістре та тимчасова повірена Литви Ліна Зігмантайте.

Дипломати країн Балтії зазначають, що після 20 років з моменту отримання членства в Альянсі їхні країни наразі опинились у парадоксальній ситуації, оскільки ніколи до цього не мали таких потужних безпекових гарантій, однак відчувають реальну загрозу на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Посли також звернули увагу на вагомий внесок, який їхні країни зробили за 20 років членства в Альянсі.

Дипломати підкреслили, що їхні країни інвестують понад 2% ВВП у обороноздатність НАТО та лідують за обсягами допомоги Україні у відповідності до розмірів власних економік.

НАТО став сильнішим, але зросли й амбіції наших супротивників. Росія — найбільша загроза для євроатлантичної безпеки, тож не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, — зазначають дипломати у власному матеріалі.

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Вони зазначили, що прагнуть якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Як загартований у боях союзник, Україна зробить дуже вагомий внесок у нашу безпеку. Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом на саміті у Вашингтоні цього літа, — наголошують посли країн Балтії.

Також посли закликали абсолютно серйозно оцінювати ризики у разі нападу Росії на їхні держави. 

Ми погоджуємося з оцінками розвідки, що гострий стратегічний виклик нашій обороні та стримуванню може настати менш ніж через три роки, можливо й швидше. З нашим розташуванням на східному узбережжі Балтійського моря у нас мало природних бар’єрів, і нам немає куди відступати...Ми і наші союзники маємо бути готові реагувати швидко, переконливо та ефективно на усі види загроз. А для цього нам потрібні ще швидші процедури прийняття рішень у НАТО та інших форматах. Також потрібно, щоб усі члени НАТО інвестували у свої сили й озброєння, щоб нові оборонні плани Альянсу стали реальністю. Політика стримування Росії — це не один з варіантів, це необхідність. Настав час, щоб Альянс був проактивним у створенні стратегічних дилем для Росії. Ми, прикордонні держави, підвищуємо рівень своєї гри, ми готові захищати кожен клаптик своєї землі і кожну людину. НАТО має чинити так само. НАТО потребує сильного лідерства, і важливо, щоб сильну позицію у цьому контексті проявило також Сполучене Королівство, — підкреслюється у матеріалі.

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