Дипломати Литви, Латвії та Естонії у Великій Британії випустили спільний матеріал із закликом до НАТО надати Україні чіткий шлях до членства в Альянсі.

Литва, Латвія та Естонія закликають НАТО створити дорожню карту членства України

Зазначається, що авторами матеріалу є посол Естонії Віл’яр Лубі, посол Латвії Евіта Бурмістре та тимчасова повірена Литви Ліна Зігмантайте.

Дипломати країн Балтії зазначають, що після 20 років з моменту отримання членства в Альянсі їхні країни наразі опинились у парадоксальній ситуації, оскільки ніколи до цього не мали таких потужних безпекових гарантій, однак відчувають реальну загрозу на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Посли також звернули увагу на вагомий внесок, який їхні країни зробили за 20 років членства в Альянсі.

Дипломати підкреслили, що їхні країни інвестують понад 2% ВВП у обороноздатність НАТО та лідують за обсягами допомоги Україні у відповідності до розмірів власних економік.

НАТО став сильнішим, але зросли й амбіції наших супротивників. Росія — найбільша загроза для євроатлантичної безпеки, тож не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, — зазначають дипломати у власному матеріалі. Поширити

Як вступ України дозволить підвищити обороноздатність НАТО

Вони зазначили, що прагнуть якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Як загартований у боях союзник, Україна зробить дуже вагомий внесок у нашу безпеку. Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом на саміті у Вашингтоні цього літа, — наголошують посли країн Балтії. Поширити

Також посли закликали абсолютно серйозно оцінювати ризики у разі нападу Росії на їхні держави.