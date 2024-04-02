Підтримка України. НАТО створює фонд на 100 млрд дол

За словами дипломатів, частка США в цих 100 млрд дол буде значно меншою, ніж пакет двопартійної допомоги, схвалення якого затримується.

НАТО додатково допоможе Україні

НАТО розробляє план забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до 100 млрд дол. Так Альянс намагається захистити Україну від "вітру політичних змін", який може призвести до другого президентства Трампа.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що пропозицію про так звану Місію для України висуває генеральний секретар Єнс Столтенберг. ЇЇ міністри закордонних справ країн НАТО обговорять 3 квітня.

У разі схвалення цього плану Альянс також отримає контроль над очолюваною США групою підтримки зброї Ramstein. Це дозволить НАТО керувати постачанням летальної зброї в Україну вперше після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Поширити

Генеральний секретар, який піде у відставку вже цієї осені, прагне досягти угоди до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні, який має відбутися в липні.

Це буде перехід через Рубікон. НАТО відіграватиме роль у координації летальної допомоги для України. Я бачу, що виникає консенсус, і я думаю, що він буде там до того часу, коли ми сядемо в літак до Вашингтона, — сказав один зі співрозмовників видання.

FT наголошує, що пропозиція щодо створення Місії надійшла в той момент, коли адміністрація Байдена намагається отримати від Конгресу схвалення двопартійного пакету військової підтримки Україні вартістю 60 млрд дол.

Проти нього відкрито виступав лідер республіканців Дональд Трамп — один із учасників президентських виборів, що відбудуться у листопаді. Багато союзників вважають тупикову ситуацію передвісником того, як зміниться політика США щодо Києва у разі перемоги Трампа.

За словами дипломатів, частка США в цих 100 млрд дол буде значно меншою, ніж пакет двопартійної допомоги, схвалення якого затримується. Зараз тривають дискусії щодо структури фінансування цього фонду: дехто наполягає на тому ж розподілі, який використовується для фінансування спільного бюджету НАТО. Відповідно до нього, США мали б надати трохи більше 16 млрд дол.

Міністри закордонних справ обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її більш потужною, передбачуваною та стійкою, — сказав представник НАТО, додавши, що дискусії, як очікується, продовжаться напередодні липневого саміту. Поширити

Двоє дипломатів попередили, що для започаткування фонду потрібна підтримка всіх 32 членів Альянсу. Імовірно, попереду будуть місяці переговорів, які можуть призвести до скасування деяких частин пропозиції.

Очікується певний опір з боку держав, які виступають проти надання зброї Україні, наприклад Угорщини. Проти висловитися можуть і ті країни, які бояться, що це означатиме пряму участь НАТО у війні, адже російський диктатор Володимир Путін часто намагається виставити вторгнення в Україну як протистояння Росії та Альянсу.

Ми продовжуємо працювати з нашими друзями в Європі та Канаді, щоб забезпечити надходження підтримки [Україні]. На цьому зосереджена увага в штабі НАТО. Я не бачу, щоб хтось відпускав ногу з газу. Я бачу, як країни щотижня висувають нові ідеї . . . Я очікую, що це буде в центрі уваги на зустрічі міністрів, яка розпочнеться завтра. Джуліанна Сміт Посол США в НАТО

Війна в Україні: останні заяви партнерів

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Україна в кінцевому підсумку стане членом НАТО.

За його словами, питання полягає у створенні "хорошої і ясної" дорожньої карти для досягнення цієї мети.

При цьому він наголосив, що США не підтримують удари України по території Росії. Блінкен додав, що Штати з першого дня війни допомагали Україні захистити себе, але не підтримують удари по цілях за межами країни.