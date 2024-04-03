В НАТО планируется изменить стратегию поддержки Украины

В Альянсе хотят меньше опираться на добровольные взносы по оказанию помощи Украине и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства.
Что известно о новой стратегии помощи Украины
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет о намерении изменить динамику поддержки Украины на долгосрочную перспективу.
Об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь Альянса отметил, что в последние дни Кремль совершал новые большие атаки с нанесением ударов по украинской инфраструктуре и гражданскому населению. Также Россия продолжает давить вдоль линии фронта.
Он приветствует тот факт, что союзники продолжают поставлять вооружение, боеприпасы и снаряжение в Украину.
Как это комментируют в Альянсе
В этой связи, как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, главы МИД "обсудят, каким образом НАТО может взять большую ответственность за координацию в отношении военного оборудования и учений для Украины, и закреплением этого в крепкой структуре НАТО".
Также он сказал, что будут обсуждены многолетние финансовые обязательства по продолжению оказания поддержки.
По его словам, двухдневная министерская встреча призвана заложить основу для достижения консенсуса по этим вопросам в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле.
Кроме того, он сказал, что завтра состоится встреча Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Будет рассмотрена текущая ситуация и немедленные потребности Украины, как сейчас, так и на будущее.
Он отметил, что в вопросе о обретении Украиной членства говорится о том, "когда это произойдет", а не о том, "если это произойдет".
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