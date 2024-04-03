В НАТО планируется изменить стратегию поддержки Украины

В Альянсе хотят меньше опираться на добровольные взносы по оказанию помощи Украине и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства.

Что известно о новой стратегии помощи Украины

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет о намерении изменить динамику поддержки Украины на долгосрочную перспективу.

Об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь Альянса отметил, что в последние дни Кремль совершал новые большие атаки с нанесением ударов по украинской инфраструктуре и гражданскому населению. Также Россия продолжает давить вдоль линии фронта.

Итак, мы должны твердо выступать с нашей поддержкой Украины, — сказал Столтенберг. Поделиться

Он приветствует тот факт, что союзники продолжают поставлять вооружение, боеприпасы и снаряжение в Украину.

Но у Украины есть срочные потребности. Любые задержки в оказании помощи приводят к последствиям на поле боя, пока мы разговариваем. Поэтому нам нужно изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предполагаемую помощь для Украины в сфере безопасности на долгосрочную перспективу для того, чтобы мы меньше опирались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора

Как это комментируют в Альянсе

В этой связи, как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, главы МИД "обсудят, каким образом НАТО может взять большую ответственность за координацию в отношении военного оборудования и учений для Украины, и закреплением этого в крепкой структуре НАТО".

Также он сказал, что будут обсуждены многолетние финансовые обязательства по продолжению оказания поддержки.

По его словам, двухдневная министерская встреча призвана заложить основу для достижения консенсуса по этим вопросам в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле.

Союзники НАТО предоставляют 99% всей военной поддержки для Украины. Итак, если будем делать больше в рамках НАТО, то наши усилия станут более эффективными и действенными. Москва должна понять, что не сможет достичь своих целей на поле боя и не сможет продержаться дольше нас, — подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Кроме того, он сказал, что завтра состоится встреча Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Будет рассмотрена текущая ситуация и немедленные потребности Украины, как сейчас, так и на будущее.

Мы превращаем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи. Мы помогаем Украине приблизиться ближе к НАТО и стандартам НАТО относительно всего — от закупок до логистики. И мы поддерживаем реформистские усилия Украины, чтобы сделать Украину как можно ближе к Альянсу. Украина станет членом НАТО, — сказал Столтенберг. Поделиться

Он отметил, что в вопросе о обретении Украиной членства говорится о том, "когда это произойдет", а не о том, "если это произойдет".