Что Столтенберг говорит о ситуации в Украине и помощи от союзников

Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине на поле боя сложная. Поэтому жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99% военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль, — отметил глава Альянса. Поделиться

Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительной гуманитарной, а также финансовой помощи для нашей страны.

Что говорят аналитики

По словам эксперта по обороне и безопасности, бывшего гендиректора Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Майкла Кларка в интервью журналистам издания "Радио Свобода", 2024 год является ключевым в развязанной Россией преступной войне против Украины, поскольку преимущество перешло на сторону российских оккупантов.

Этот третий год войны очень важен, потому что Путин считает, что он на подъеме. Он считает, что война в Газе и смягчение западной поддержки Украины, особенно в Соединенных Штатах, дают ему преимущество, и он давит по всем направлениям. И потому россияне верят, что смогут отвоевать еще больше территории, возможно, весь Донбасс до конца этого года. В 2025 году маятник может начать шататься в сторону России — может быть, а может и нет. Но к 2025 году Украина, если ей удастся пережить этот год, будет иметь свою оружейную промышленность и вполне может получить более долгосрочную военную помощь от Запада. И россияне не смогут осуществить большое или стратегическое наступление на Украину до весны 2025 года, поэтому они получат все, что смогут в 2024 году, отметил эксперт. Поделиться

Кларк также предупредил, что кремлевский диктатор Владимир Путин постарается спровоцировать политический кризис в Украине.

Пока Зеленский президент, никаких переговоров на российских условиях не будет. Но если Зеленского уберут с поста президента, это вполне возможно. Так что 2024 год — это очень критический год. Это будет долгая война. Это война индустриальной эпохи, а это значит, что она продлится несколько лет, но не будет бесконечной. Во время войны индустриальной эпохи маятник раскачивается взад-вперед. И пока маятник качается в сторону России. Если он продолжит шататься в сторону России, возможно, Украина, по сути, будет побеждена, но она также должна начать шататься в сторону Украины, если она переживет этот год, в 2025-2026 годах, — объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, в случае, если европейские партнеры предпримут необходимые шаги на встречу Украине и обеспечат всем необходимым для продолжения сопротивления вооруженной агрессии РФ в этом и следующем году, это продемонстрирует объединенность ЕС.

Есть ядро европейских стран, готовых делать то, что необходимо. И один из главных вопросов состоит в следующем — присоединится ли Германия к этому ядру стран, будет ли и дальше относиться ко всему этому неоднозначно. Но по инициативе Чехии видно, что есть способы увеличить поставки артиллерии в Украину. У ЕС есть план отправить 1 миллион снарядов, но, как всегда, ЕС выполнил только часть своих планов... ЕС постоянно недорабатывает и обещает больше, чем может выполнить. Он что-то делает, но никогда не делает столько, сколько говорит, поэтому инициатива возвращается в отдельные страны и группы стран, которые видят украинский кризис таким, какой он есть, — подчеркнул Кларк. Поделиться

Он отметил, что это позволит Украине наладить поставки, чтобы пережить этот год, но Вашингтон имеет решающее значение.