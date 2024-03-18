Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе заявил о сложной ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Что Столтенберг говорит о ситуации в Украине и помощи от союзников
Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительной гуманитарной, а также финансовой помощи для нашей страны.
Что говорят аналитики
По словам эксперта по обороне и безопасности, бывшего гендиректора Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Майкла Кларка в интервью журналистам издания "Радио Свобода", 2024 год является ключевым в развязанной Россией преступной войне против Украины, поскольку преимущество перешло на сторону российских оккупантов.
Кларк также предупредил, что кремлевский диктатор Владимир Путин постарается спровоцировать политический кризис в Украине.
По его словам, в случае, если европейские партнеры предпримут необходимые шаги на встречу Украине и обеспечат всем необходимым для продолжения сопротивления вооруженной агрессии РФ в этом и следующем году, это продемонстрирует объединенность ЕС.
Он отметил, что это позволит Украине наладить поставки, чтобы пережить этот год, но Вашингтон имеет решающее значение.
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