Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе заявив про складну ситуацію у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.
Що Столтенберг каже про ситуацію в Україні та допомогу від союзників
Він також зазначив, що вітає допомогу з боку Грузії у прийнятті тисяч українських біженців та значну гуманітарну, а також фінансову допомогу для нашої країни.
Що кажуть аналітики
За словами експерта з питань оборони та безпеки, колишнього гендиректора Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони та безпеки Майкла Кларка в інтерв’ю журналістам видання "Радіо Свобода", 2024 рік є ключовим у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, оскільки перевага наразі перейшла на сторону російських окупантів.
Кларк також попередив, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагатиметься спровокувати політичну кризу в Україні.
За його словами, у разі якщо європейські партнери зроблять необхідні кроки на зустріч Україні та забезпечать усім необхіднім для продовження опору збройній агресії РФ у цьому та наступному році, це продемонструє об’єднаність ЄС.
Він зазначив, що це дасть змогу Україні налагодити постачання, щоб пережити цей рік, але Вашингтон має вирішальне значення.
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