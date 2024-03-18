Що Столтенберг каже про ситуацію в Україні та допомогу від союзників

Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні, на полі бою, складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99% військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль, — зазначив очільник Альянсу. Поширити

Він також зазначив, що вітає допомогу з боку Грузії у прийнятті тисяч українських біженців та значну гуманітарну, а також фінансову допомогу для нашої країни.

Що кажуть аналітики

За словами експерта з питань оборони та безпеки, колишнього гендиректора Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони та безпеки Майкла Кларка в інтерв’ю журналістам видання "Радіо Свобода", 2024 рік є ключовим у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, оскільки перевага наразі перейшла на сторону російських окупантів.

Цей третій рік війни надзвичайно важливий, тому що Путін вважає, що він на підйомі. Він вважає, що війна в Газі та пом'якшення західної підтримки України, особливо в Сполучених Штатах, дають йому перевагу, і він тисне в усіх напрямках. І тому росіяни вірять, що зможуть відвоювати ще більше території, можливо, весь Донбас до кінця цього року. У 2025 році маятник може почати хитатися в бік Росії - може бути, а може й ні. Але до 2025 року Україна, якщо їй вдасться пережити цей рік, матиме власну збройову промисловість і цілком може отримати більш довгострокову військову допомогу від Заходу. І росіяни не зможуть здійснити великий або стратегічний наступ на Україну до весни 2025 року, тому вони отримають усе, що зможуть, у 2024 році, — зазначив експерт. Поширити

Кларк також попередив, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагатиметься спровокувати політичну кризу в Україні.

Поки Зеленський є президентом, жодних переговорів на російських умовах не буде. Але якщо Зеленського приберуть з посади президента, то це цілком можливо. Так що 2024 рік - це дуже критичний рік. Це буде довга війна. Це війна індустріальної епохи, а це означає, що вона триватиме кілька років, але не буде нескінченною. Під час війни індустріальної епохи маятник розгойдується взад-вперед. І наразі маятник гойдається в бік Росії. Якщо він продовжить хитатися в бік Росії, можливо, що Україну, по суті, буде переможено, але він також має почати хитатися в бік України, якщо вона переживе цей рік, у 2025-2026 роках, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, у разі якщо європейські партнери зроблять необхідні кроки на зустріч Україні та забезпечать усім необхіднім для продовження опору збройній агресії РФ у цьому та наступному році, це продемонструє об’єднаність ЄС.

Є ядро європейських країн, які готові робити те, що необхідно. І одне з головних питань полягає в наступному - чи приєднається Німеччина до цього ядра країн, чи буде і далі ставитися до всього цього неоднозначно. Але з ініціатив Чехії видно, що є способи збільшити постачання артилерії в Україну. У ЄС є план відправити 1 мільйон снарядів, але, як завжди, ЄС виконав тільки частину своїх планів... ЄС постійно недопрацьовує і обіцяє більше, ніж може виконати. Він щось робить, але ніколи не робить стільки, скільки говорить, тому ініціатива повертається до окремих країн і груп країн, які бачать українську кризу такою, якою вона є, — підкреслив Кларк. Поширити

Він зазначив, що це дасть змогу Україні налагодити постачання, щоб пережити цей рік, але Вашингтон має вирішальне значення.