В НАТО планують змінити стратегію підтримки України

В Альянсі хочуть менше спиратися на добровільні внески у наданні допомоги Україні і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання.
Що відомо про нову стратегію допомоги України
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє про намір змінити динаміку підтримки України на довгострокову перспективу.
Про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі. Генеральний секретар Альянсу відзначив, що в останні дні Кремль здійснював нові великі атаки з нанесенням ударів по українській інфраструктурі та цивільному населенню. Також Росія продовжує тиснути вздовж лінії фронту.
Він вітає той факт, що союзники продовжують постачати озброєння, боєприпаси та спорядження в Україну.
Як це коментують в Альянсі
У цьому зв'язку, як підкреслив генеральний секретар Альянсу, глави МЗС "обговорять те, яким чином НАТО може взяти більшу відповідальність за координацію стосовно військового обладнання і навчань для України, і закріпленням цього у міцній структурі НАТО".
Також він сказав, що будуть обговорені багаторічні фінансові зобов'язання для продовження надання підтримки.
За його словами, дводенна міністерська зустріч покликана закласти основу для досягнення консенсусу у цих питаннях в межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні.
Крім того, він сказав, що завтра відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Буде розглянута поточна ситуація та негайні потреби України як зараз, так і на майбутнє.
Він зазначив, що у питанні про набуття Україною членства йдеться про те, "коли це станеться", а не про те, "якщо це станеться".
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