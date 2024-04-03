Чего Украине ждать от нового саммита НАТО — ответ Блинкена
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Чего Украине ждать от нового саммита НАТО — ответ Блинкена

Блинкен
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Шеф американской дипломатии Энтони Блинкен сообщил, что члены НАТО во время следующего саммита сконцентрируются на подготовке дорожной карты вступления Украины в Альянс.

В НАТО будут разрабатывать дорожную карту вступления Украины

Уже в июле в США состоится новый саммит блока, посвященный 75-летию создания НАТО.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в очередной раз повторил заявление союзников Киева, прозвучавшее во время саммита в Вильнюсе: Украина будет членом НАТО.

Как считает американский госсекретарь, ключевой вопрос заключается в том, чтобы иметь хорошую и четкую дорожную карту для достижения этой цели.

Я думаю, что саммит НАТО к его 75-летию действительно будет очень сосредоточен на том, как мы можем создать эту дорожную карту. Или, используя другой образ, необходимый мост, который позволит Украине стать членом НАТО.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Кстати, недавно также стало известно, что 3-4 апреля в штаб-квартире НАТО шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба проведет встречу с более чем десятком западных коллег, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Блинкен оценил вероятность оккупации Киева Россией

По мнению главы Госдепа США, столица Украины — Киев — никогда не перейдет под контроль России, поскольку "это невозможно".

Этого не произойдет, этого не происходит и сейчас. В начале российской агрессии 2022 года мы думали, что есть такая вероятность, что Киев упадет. Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке США, Франции и других стран, желание Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты, сделать ее частью России не было осуществлено и не будет, — заявил Блинкен.

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