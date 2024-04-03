Шеф американской дипломатии Энтони Блинкен сообщил, что члены НАТО во время следующего саммита сконцентрируются на подготовке дорожной карты вступления Украины в Альянс.
В НАТО будут разрабатывать дорожную карту вступления Украины
Уже в июле в США состоится новый саммит блока, посвященный 75-летию создания НАТО.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен в очередной раз повторил заявление союзников Киева, прозвучавшее во время саммита в Вильнюсе: Украина будет членом НАТО.
Как считает американский госсекретарь, ключевой вопрос заключается в том, чтобы иметь хорошую и четкую дорожную карту для достижения этой цели.
Кстати, недавно также стало известно, что 3-4 апреля в штаб-квартире НАТО шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба проведет встречу с более чем десятком западных коллег, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.
Блинкен оценил вероятность оккупации Киева Россией
По мнению главы Госдепа США, столица Украины — Киев — никогда не перейдет под контроль России, поскольку "это невозможно".
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