Шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен повідомив, що члени НАТО під час наступного саміту сконцентруються на підготовці дорожньої карти вступу України в Альянс.
У НАТО будуть розробляти дорожню карту вступу України
Уже в липні у США відбудеться новий саміт блоку, який буде присвячений 75-річчю створення НАТО.
Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен вкотре повторив заяву союзників Києва, яка пролунала під час саміту у Вільнюсі: Україна буде членом НАТО.
Як вважає американський держсекретар, ключове питання полягає в тому, щоб мати хорошу та чітку дорожню карту для досягнення цієї мети.
До слова, нещодавно також стало відомо, що 3-4 квітня у штаб-квартирі НАТО шеф української дипломатії Дмитро Кулеба проведе зустріч з більш ніж десятком західних колег, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.
Блінкен оцінив ймовірність окупації Києва Росією
На переконання глави Держдепу США, столиця України — Київ — ніколи не перейде під контроль Росії, оскільки “це неможливо”.
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