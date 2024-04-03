Чого Україні очікувати від нового саміту НАТО — відповідь Блінкена
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Чого Україні очікувати від нового саміту НАТО — відповідь Блінкена

Блінкен

Шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен повідомив, що члени НАТО під час наступного саміту сконцентруються на підготовці дорожньої карти вступу України в Альянс.

У НАТО будуть розробляти дорожню карту вступу України

Уже в липні у США відбудеться новий саміт блоку, який буде присвячений 75-річчю створення НАТО.

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен вкотре повторив заяву союзників Києва, яка пролунала під час саміту у Вільнюсі: Україна буде членом НАТО.

Як вважає американський держсекретар, ключове питання полягає в тому, щоб мати хорошу та чітку дорожню карту для досягнення цієї мети.

Я думаю, що саміт НАТО до його 75-річчя дійсно буде дуже конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або, використовуючи інший образ, необхідний міст, який дозволить Україні стати членом НАТО.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

До слова, нещодавно також стало відомо, що 3-4 квітня у штаб-квартирі НАТО шеф української дипломатії Дмитро Кулеба проведе зустріч з більш ніж десятком західних колег, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Блінкен оцінив ймовірність окупації Києва Росією

На переконання глави Держдепу США, столиця України — Київ — ніколи не перейде під контроль Росії, оскільки “це неможливо”.

Цього не станеться, це не відбувається і зараз. На початку російської агресії 2022 року ми думали, що є така ймовірність, що Київ впаде. Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці США, Франції та інших країн бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не було здійснено і не буде, — заявив Блінкен.

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