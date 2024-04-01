Путін готується до війни з НАТО та згадав про ворога Кадирова — Newsweek

Згідно з даними видання Newsweek, нелегітимний президент РФ Володимир Путін може призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Ленінградського військового округу, який проходить уздовж північно-східного кордону НАТО.
Путін продовжує активну підготовку до вторгнення в НАТО
Журналісти звертають увагу на те, що у лютому російський диктатор підписав нові військові укази про відтворення Московського і Ленінградського військових округів.
На переконання американських аналітиків, це рішення Путіна ще раз підтверджує його підготовку до можливої повномасштабної війни з НАТО в майбутньому.
Хто такий Олександр Лапін
Як уже згадувалося раніше, до жовтня 2022 року Лапін обіймав посаду командувача Центрального військового округу.
Рік тому його призначили начальником штабу сухопутних військ країни.
Лапін був у центрі загальної уваги після того, як на нього зі звинуваченнями накинувся ставленик Путіна у Чечені Рамзан Кадиров, а також ліквідований ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Останні критикували Лапіна за поразки армії РФ на фронті в Україні.
У листопаді 2022 року Кадиров закликав до негайних "тактичних і кадрових змін". Він також назвав Лапіна "некомпетентним" після того, як російські війська відступили від Лиману на сході Донбасу в жовтні 2022 року.
За декілька днів з’явилися новини про те, що Лапіна звільнили.
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