Згідно з даними видання Newsweek, нелегітимний президент РФ Володимир Путін може призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Ленінградського військового округу, який проходить уздовж північно-східного кордону НАТО.

Путін продовжує активну підготовку до вторгнення в НАТО

Журналісти звертають увагу на те, що у лютому російський диктатор підписав нові військові укази про відтворення Московського і Ленінградського військових округів.

На переконання американських аналітиків, це рішення Путіна ще раз підтверджує його підготовку до можливої повномасштабної війни з НАТО в майбутньому.

Ленінградський військовий округ, дислокований поблизу Фінляндії та країн Балтії — членів НАТО, є ключовим компонентом російських збройних сил, що контролює частину оборонної стратегії країни в західному регіоні Росії. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 800 миль. Поширити

Хто такий Олександр Лапін

Як уже згадувалося раніше, до жовтня 2022 року Лапін обіймав посаду командувача Центрального військового округу.

Рік тому його призначили начальником штабу сухопутних військ країни.

Олександр Лапін

Лапін був у центрі загальної уваги після того, як на нього зі звинуваченнями накинувся ставленик Путіна у Чечені Рамзан Кадиров, а також ліквідований ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Останні критикували Лапіна за поразки армії РФ на фронті в Україні.

У листопаді 2022 року Кадиров закликав до негайних "тактичних і кадрових змін". Він також назвав Лапіна "некомпетентним" після того, як російські війська відступили від Лиману на сході Донбасу в жовтні 2022 року.

За декілька днів з’явилися новини про те, що Лапіна звільнили.