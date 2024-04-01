Кремль після "виборів Путіна" активно готується до протистояння з Європою — ГУР

У ГУР зазначили, що у РФ після "виборів Путіна" не змінилися наміри щодо України, а на рівні заяв вже почалася активна підготовка до можливого протистояння з Європою.
Плани РФ щодо України та Європи
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький сказав, що плани і стратегія дій РФ щодо України залишились незмінними ― йдеться, насамперед, про повну окупацію Донецької та Луганської областей.
За його словами, після березневого фарсу, який у Москві називають “виборами”, Путін зосередиться на продовженні агресивної політики.
Чи зміниться щось для України, якщо Путін зникне
На думку начальник ГУР Кирила Буданова, швидко нічого не зміниться.
Буданов зазначив, що якщо навіть Росія і вибачиться, їй ніхто не повірить.
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