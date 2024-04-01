Кремль після "виборів Путіна" активно готується до протистояння з Європою — ГУР

У ГУР зазначили, що у РФ після "виборів Путіна" не змінилися наміри щодо України, а на рівні заяв вже почалася активна підготовка до можливого протистояння з Європою.

Плани РФ щодо України та Європи

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький сказав, що плани і стратегія дій РФ щодо України залишились незмінними ― йдеться, насамперед, про повну окупацію Донецької та Луганської областей.

Ми це бачимо по тих активних штурмових діях, які веде РФ, ― сказав Скібіцький. Поширити

За його словами, після березневого фарсу, який у Москві називають “виборами”, Путін зосередиться на продовженні агресивної політики.

Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади, і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США ― це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля. Вадим Скібіцький Представник ГУР МО України

Чи зміниться щось для України, якщо Путін зникне

На думку начальник ГУР Кирила Буданова, швидко нічого не зміниться.

Суспільство прокачене на ненависть до колективного Заходу і України. Навіть якщо зараз з’явиться людина і скаже: “Знаєте, зупиняємось!”, навіть якщо все зупинилось ― ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони ― вороги. Поширити

Буданов зазначив, що якщо навіть Росія і вибачиться, їй ніхто не повірить.