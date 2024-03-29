Росіяни встановили понад 2000 своїх веж звʼязку на окупованих територіях — ГУР

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час дискусії на “Kyiv StratCom Forum 2024” розповів про інформаційні кампанії РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Інформаційний вплив РФ на окупованих територіях

Скібіцький навів декілька фактів того, наскільки активно росіяни працюють на тимчасово окупованих територіях.

Візьмемо Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Перше — вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на “ростєх”: там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є. Вадим Скібіцький

Друге, за словами пердставника ГУР, — це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду.

За цей період часу на окупованих територіях було розгорнуто та встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж РФ.

Третє — за цей період часу росіяни вдосконалили, модернізували та відновили 2300 культурних об'єктів: театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ, позбавлення українців історичної минулого.

Тут включається робота особливо стосовно молоді — підручники, книги, російські програми освіти і так далі. Поширити

Інформаційні загрози Україні

Скібіцький назвав три основні зовнішні загрози для України:

Перше — це інформаційний вплив на населення України і взагалі на Україну, тому що суб'єктами цього інформаційного впливу є також усі державні структури і військові.

Якщо ми говоримо про мобілізацію, це є відповідний інформаційний вплив, викривлення і взагалі подача неправдивої інформації всього того, що відбувається з рекрутингом, що відбувається у військових частинах і як взагалі розвивається процес мобілізації. Поширити

Друге — потужні компанії з дезінформації і фейки.

Третя загроза стосується повного інформаційного панування на тимчасово окупованих територіях України. Починаючи з 2014 року, там простий військовий підхід, який застосувала і продовжує дуже активно застосовувати РФ:

— ізоляція інформаційного простору;

— контроль інформаційного простору;

— інформаційно-психологічна обробка населення.