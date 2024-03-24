Росіяни продовжили будівництво залізниці до окупованого Бердянська — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни продовжили будівництво залізниці до окупованого Бердянська — розвідка Британії

Міноборони Британії
залізниця
Read in English

Російський режим будує залізницю на окупованих територіях України. Але за даними розвідки вона вразлива для високоточних ударів України.

Британська розвідка пояснила, чому РФ будує залізницю до Бердянська

Як зазначає розвідка, Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму.

За словами Путіна, перша ділянка залізниці нібито відновлює доступ до Бердянська.

Проте британська розвідка наголошує, що існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька, — йдеться у зведенні.

При цьому розвідка вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

Що відомо про плани РФ побудувати залізницю з окупованих територій до Криму

У жовтні минулого року глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про плани Росії щодо будівництва залізниці до Криму з окупованих територій України.

Згідно з планом ворога, вона має проходити з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.

Ця інформація з'явилася після того, як українські захисники успішно атакували Кримський міст, що порушило його роботу.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, залізничне сполучення із Кримом, яке Росія будує на окупованих територіях України — важлива ціль.  

Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони — це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само, — підкреслив Юсов.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії вибухнув великий залізничний міст
Залізниця
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Московській області РФ — відео
Пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали головну військову ціль ЗСУ на тлі будівництва Росією залізниці в Крим
міст

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?