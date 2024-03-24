Росіяни продовжили будівництво залізниці до окупованого Бердянська — розвідка Британії

Російський режим будує залізницю на окупованих територіях України. Але за даними розвідки вона вразлива для високоточних ударів України.

Британська розвідка пояснила, чому РФ будує залізницю до Бердянська

Як зазначає розвідка, Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму.

За словами Путіна, перша ділянка залізниці нібито відновлює доступ до Бердянська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUNXKX1nPb #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MTpWwE65AL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2024

Проте британська розвідка наголошує, що існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька, — йдеться у зведенні. Поширити

При цьому розвідка вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

Що відомо про плани РФ побудувати залізницю з окупованих територій до Криму

У жовтні минулого року глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про плани Росії щодо будівництва залізниці до Криму з окупованих територій України.

Згідно з планом ворога, вона має проходити з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.

Ця інформація з'явилася після того, як українські захисники успішно атакували Кримський міст, що порушило його роботу.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, залізничне сполучення із Кримом, яке Росія будує на окупованих територіях України — важлива ціль.