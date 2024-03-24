Росіяни продовжили будівництво залізниці до окупованого Бердянська — розвідка Британії

Російський режим будує залізницю на окупованих територіях України. Але за даними розвідки вона вразлива для високоточних ударів України.
Британська розвідка пояснила, чому РФ будує залізницю до Бердянська
Як зазначає розвідка, Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму.
За словами Путіна, перша ділянка залізниці нібито відновлює доступ до Бердянська.
Проте британська розвідка наголошує, що існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.
Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
При цьому розвідка вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.
Що відомо про плани РФ побудувати залізницю з окупованих територій до Криму
У жовтні минулого року глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про плани Росії щодо будівництва залізниці до Криму з окупованих територій України.
Згідно з планом ворога, вона має проходити з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.
Ця інформація з'явилася після того, як українські захисники успішно атакували Кримський міст, що порушило його роботу.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, залізничне сполучення із Кримом, яке Росія будує на окупованих територіях України — важлива ціль.
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