Россияне продолжили строительство железной дороги к оккупированному Бердянску — разведка Британии

Российский режим строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Но по данным разведки, она уязвима для высокоточных ударов Украины.
Британская разведка объяснила, почему РФ строит железную дорогу в Бердянск
Как отмечает разведка, Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветви от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым.
По словам Путина, первый участок железной дороги якобы восстанавливает доступ в Бердянск.
Однако британская разведка отмечает, что существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
При этом разведка считает, что одной из целей РФ станет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, разрушенные в 2022 году.
Что известно о планах РФ построить железную дорогу с оккупированных территорий в Крым
В октябре прошлого года глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил о планах России по строительству железной дороги в Крым с оккупированных территорий Украины.
Согласно плану врага, она должна проходить из Ростова-на-Дону через временно оккупированные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря — в Крым.
Эта информация появилась после того, как украинские защитники успешно атаковали нарушивший его работу Крымский мост.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, железнодорожное сообщение с Крымом, которое Россия строит на оккупированных территориях Украины, — важная цель.
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