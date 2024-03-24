Россияне продолжили строительство железной дороги к оккупированному Бердянску — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне продолжили строительство железной дороги к оккупированному Бердянску — разведка Британии

Минобороны Британии
железная дорога
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Российский режим строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Но по данным разведки, она уязвима для высокоточных ударов Украины.

Британская разведка объяснила, почему РФ строит железную дорогу в Бердянск

Как отмечает разведка, Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветви от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым.

По словам Путина, первый участок железной дороги якобы восстанавливает доступ в Бердянск.

Однако британская разведка отмечает, что существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, прерванное из-за боевых действий за пределами Донецка, — говорится в строительстве.

При этом разведка считает, что одной из целей РФ станет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, разрушенные в 2022 году.

Что известно о планах РФ построить железную дорогу с оккупированных территорий в Крым

В октябре прошлого года глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил о планах России по строительству железной дороги в Крым с оккупированных территорий Украины.

Согласно плану врага, она должна проходить из Ростова-на-Дону через временно оккупированные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря — в Крым.

Эта информация появилась после того, как украинские защитники успешно атаковали нарушивший его работу Крымский мост.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, железнодорожное сообщение с Крымом, которое Россия строит на оккупированных территориях Украины, — важная цель.

Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских сил обороны — это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же, — подчеркнул Юсов.

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