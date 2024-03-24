За інформацією представників Центру національного спротиву, в Росії так званим “ветеранам” злочинної війни проти України пропонують посади держслужбовців на окупованих територіях.
В РФ хочуть призначити учасників війни проти України на державні посади на ТОТ
Експерти підкреслюють, що у рамках підтримуваної Кремлем програми “герої СВО” кожен російський військовий злочинець по завершенні контракту на участь у війні проти України може отримати посаду в окупаційних адміністраціях на захоплених українських територіях.
Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.
Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.
Як росіяни планують виселяти жителів окупованого Маріуполя з власних будинків
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в ефірі "Еспресо" заявив, що з 1 липня 2024 року російські загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків у разі відмови отримувати російський паспорт.
За словами депутата, раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації. Тепер же взялись за самих стійких.
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