В РФ пропонують учасникам війни проти України владні посади на окупованих територіях
Категорія
Україна
Дата публікації

В РФ пропонують учасникам війни проти України владні посади на окупованих територіях

Армія РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією представників Центру національного спротиву, в Росії так званим “ветеранам” злочинної війни проти України пропонують посади держслужбовців на окупованих територіях. 

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Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях, — зазначають аналітики ЦНС.

Експерти підкреслюють, що у рамках підтримуваної Кремлем програми “герої СВО” кожен російський військовий злочинець по завершенні контракту на участь у війні проти України може отримати посаду в окупаційних адміністраціях на захоплених українських територіях.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові ВНЗ, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи, — підкреслюють у ЦНС.

Як росіяни планують виселяти жителів окупованого Маріуполя з власних будинків

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в ефірі "Еспресо" заявив, що з 1 липня 2024 року російські загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків у разі відмови отримувати російський паспорт.

В Маріуполі окупанти посилюють інформаційну кампанію з паспортизації населення. Зараз росіяни розповсюджують інформацію про те, що з 1 липня цього року маріупольці, які не отримали російський паспорт, будуть виселені зі своїх квартир. Окупанти повідомляють, що будуть визнавати таких людей іноземними громадянами. В такому випадку, в людей буде 90 діб, що покинути тимчасово окуповану територію України, — зазначив Забавін.

За словами депутата, раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації. Тепер же взялись за самих стійких.

Зокрема, не видавали ліки, гуманітарну допомогу й соціальне забезпечення. Зараз вони вже взялись за самих стійких людей, які відмовляються від російського громадянства. Тобто, люди, які намагались зберегти своє житло від колаборантів, тепер змушені будуть або виїхати, або отримати російський паспорт, — підкреслив депутат.

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