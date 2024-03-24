За інформацією представників Центру національного спротиву, в Росії так званим “ветеранам” злочинної війни проти України пропонують посади держслужбовців на окупованих територіях.

В РФ хочуть призначити учасників війни проти України на державні посади на ТОТ

Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях, — зазначають аналітики ЦНС. Поширити

Експерти підкреслюють, що у рамках підтримуваної Кремлем програми “герої СВО” кожен російський військовий злочинець по завершенні контракту на участь у війні проти України може отримати посаду в окупаційних адміністраціях на захоплених українських територіях.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові ВНЗ, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи, — підкреслюють у ЦНС. Поширити

Як росіяни планують виселяти жителів окупованого Маріуполя з власних будинків

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в ефірі "Еспресо" заявив, що з 1 липня 2024 року російські загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків у разі відмови отримувати російський паспорт.

В Маріуполі окупанти посилюють інформаційну кампанію з паспортизації населення. Зараз росіяни розповсюджують інформацію про те, що з 1 липня цього року маріупольці, які не отримали російський паспорт, будуть виселені зі своїх квартир. Окупанти повідомляють, що будуть визнавати таких людей іноземними громадянами. В такому випадку, в людей буде 90 діб, що покинути тимчасово окуповану територію України, — зазначив Забавін. Поширити

За словами депутата, раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації. Тепер же взялись за самих стійких.