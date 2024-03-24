По информации представителей Центра национального сопротивления, в России так называемым "ветеранам" преступной войны против Украины предлагают должности госслужащих на оккупированных территориях.

В РФ хотят назначить участников войны против Украины на государственные должности на ВТО

Враг поощряет россиян воевать против Украины обещаниями по трудоустройству в оккупационных администрациях, — отмечают аналитики ЦНС. Поделиться

Эксперты подчеркивают, что в рамках поддерживаемой Кремлем программы "герои СВО" каждый российский военный преступник по завершении контракта на участие в войне против Украины может получить должность в оккупационных администрациях на захваченных украинских территориях.

Таким образом, в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров, ведь местные в большинстве не работают с врагом.

Кроме этого, оккупанты на должностях переезжают с семьями и таким образом изменяют демографический состав захваченных регионов.

Заметим, что для получения должности нужно еще иметь высшее образование, но в случае его отсутствия будущих "госслужащих" отправляют на курсы в местные фейковые вузы, которые через несколько месяцев выдадут необходимые дипломы, — подчеркивают в ЦНС. Поделиться

Как россияне планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из собственных домов

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире "Эспрессо" заявил, что с 1 июля 2024 г. российские захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов в случае отказа получать российский паспорт.

В Мариуполе оккупанты усиливают информационную кампанию по паспортизации населения. Сейчас россияне распространяют информацию о том, что с 1 июля этого года мариупольцы, не получившие российский паспорт, будут выдворены из своих квартир. оккупанты сообщают, что будут признавать таких людей иностранными гражданами. В таком случае, у людей будет 90 суток, что покинут временно оккупированную территорию Украины, — отметил Забавин. Поделиться

По словам депутата, ранее оккупанты прибегали к другим методам принуждения для паспортизации. Теперь же взялись за самых стойких.