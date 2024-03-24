В РФ предлагают участникам войны против Украины властные должности на оккупированных территориях
Категория
Украина
Дата публикации

В РФ предлагают участникам войны против Украины властные должности на оккупированных территориях

Армия РФ
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Источник:  online.ua

По информации представителей Центра национального сопротивления, в России так называемым "ветеранам" преступной войны против Украины предлагают должности госслужащих на оккупированных территориях.

В РФ хотят назначить участников войны против Украины на государственные должности на ВТО

Враг поощряет россиян воевать против Украины обещаниями по трудоустройству в оккупационных администрациях, — отмечают аналитики ЦНС.

Эксперты подчеркивают, что в рамках поддерживаемой Кремлем программы "герои СВО" каждый российский военный преступник по завершении контракта на участие в войне против Украины может получить должность в оккупационных администрациях на захваченных украинских территориях.

Таким образом, в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров, ведь местные в большинстве не работают с врагом.

Кроме этого, оккупанты на должностях переезжают с семьями и таким образом изменяют демографический состав захваченных регионов.

Заметим, что для получения должности нужно еще иметь высшее образование, но в случае его отсутствия будущих "госслужащих" отправляют на курсы в местные фейковые вузы, которые через несколько месяцев выдадут необходимые дипломы, — подчеркивают в ЦНС.

Как россияне планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из собственных домов

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире "Эспрессо" заявил, что с 1 июля 2024 г. российские захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов в случае отказа получать российский паспорт.

В Мариуполе оккупанты усиливают информационную кампанию по паспортизации населения. Сейчас россияне распространяют информацию о том, что с 1 июля этого года мариупольцы, не получившие российский паспорт, будут выдворены из своих квартир. оккупанты сообщают, что будут признавать таких людей иностранными гражданами. В таком случае, у людей будет 90 суток, что покинут временно оккупированную территорию Украины, — отметил Забавин.

По словам депутата, ранее оккупанты прибегали к другим методам принуждения для паспортизации. Теперь же взялись за самых стойких.

В частности, не выдавали лекарства, гуманитарную помощь и социальное обеспечение. Сейчас они уже взялись за самых стойких людей, отказывающихся от российского гражданства. То есть люди, пытавшиеся сохранить свое жилье от коллаборантов, теперь вынуждены будут либо уехать, либо получить российский паспорт, — подчеркнул депутат.

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