По информации представителей Центра национального сопротивления, в России так называемым "ветеранам" преступной войны против Украины предлагают должности госслужащих на оккупированных территориях.
В РФ хотят назначить участников войны против Украины на государственные должности на ВТО
Эксперты подчеркивают, что в рамках поддерживаемой Кремлем программы "герои СВО" каждый российский военный преступник по завершении контракта на участие в войне против Украины может получить должность в оккупационных администрациях на захваченных украинских территориях.
Таким образом, в Кремле планируют преодолеть дефицит кадров, ведь местные в большинстве не работают с врагом.
Кроме этого, оккупанты на должностях переезжают с семьями и таким образом изменяют демографический состав захваченных регионов.
Как россияне планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из собственных домов
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире "Эспрессо" заявил, что с 1 июля 2024 г. российские захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов в случае отказа получать российский паспорт.
По словам депутата, ранее оккупанты прибегали к другим методам принуждения для паспортизации. Теперь же взялись за самых стойких.
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